印度變種病毒株傳染力更強！中研院：疫苗有效、可防重症

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而根據中研院最新印度變異株的警告中發現，印度變異株的刺突蛋白上共有5個變異，但其中3個氨基酸變異L452R、E484Q和P681R特別值得注意，其3變異點不容易被人類免疫系統辨識，也會促進病毒與宿主細胞融合，進而增加病毒進入感染宿主細胞，讓病毒傳播更快速。
中研院說，印度變異株於去（2020）年10月5日首次在印度發現。根據WHO報告，今年5月11日前，印度變異株已在全球約44國現蹤，並持續蔓延至更多國家。臺灣也曾有境外移入個案，所幸皆已在邊境即被匡列。有鑑於此變異株的高傳播性，國人應及早提高警覺，將病毒阻絕於境外，並即時監控其國際傳播趨勢。
不過中研院提到，根據WHO的初步分析，目前的疫苗對印度變異株仍有效，但疫苗的中和抗體效價會降低。英格蘭公共衛生署（PHE）則於今年5月22日公布，輝瑞/BioNTech（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、牛津/阿斯利康（Oxford/AstraZeneca）等三劑疫苗，對印度變異株子型B.1.617.2有很高的有效性，與對抗英國變異株時的效果相似，也有助降低患者的住院率與死亡率。
根據監測網資料顯示，目前變異病毒仍以第六型為主，但已產生約600到1,200種變異子型；而病毒的變異仍會持續發生且難以避免，也無法排除台灣變異株的可能性，甚至疫苗的成功也可能讓病毒產生更新的優勢種。因此，中研院表示，人類不易完全消滅病毒，未來要努力與之和平共存，不過，若能儘快控制住疫情，減少病毒複製與傳播的機會，將可大大降低產生具高傳染力變種病毒的機會。
至於現有疫苗在面對變種病毒時，各家表現不盡相同，中研院稱一般而言，疫苗效果雖可能有所降，但仍有一定保護力，且有助降低重症與死亡率，雖有零星副作用的案例，但整體而言利大於弊。
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