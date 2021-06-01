COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

名嘴送喪禮花藍　蘇揆曝陳時中以辦公室為家

▲行政院長蘇貞昌今（1）日表示，剛主持完每天早上8點的行政院擴大防疫會議，會後他得知有名嘴送了告別式的花籃到指揮中心。他認為，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。（圖／資料照片）
▲行政院長蘇貞昌今（1）日表示，剛主持完每天早上8點的行政院擴大防疫會議，會後他得知有名嘴送了告別式的花籃到指揮中心。他認為，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-01 12:30:43｜2021-06-01 12:30:56

行政院長蘇貞昌今（1）日表示，剛主持完每天早上8點的行政院擴大防疫會議，會後他得知有名嘴送了告別式的花籃到指揮中心。他認為，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
名嘴朱學恒1日上午送4盆喪禮花籃給中央流行疫情指揮中心，並表示想一方面照顧一下花店生意，一方面照顧一下官員廉恥。

蘇貞昌說，這一年來，整個防疫國家隊，從第一線醫護到指揮中心的同仁，攜手幫國家守住一整年，也在經濟團隊的共同努力下，讓台灣維持高度經濟成長、讓股市上萬點天數持續史上最久、更讓台灣民眾享受了世界其他主要國家無法想像的一整年輕鬆生活。

蘇貞昌表示，他多次到指揮中心，看到指揮官陳時中，帶領同仁每天從早上的防疫工作開始，到中午的全國記者會，一直忙到深夜，都還在分析疫調資料、做小組討論。陳時中指揮官因為以辦公室為家，常常只能在椅子上稍作休息，沙發上還睡出了一個頭型，可以想像整個防疫團隊是多麼辛苦。

蘇貞昌說，現在變種病毒襲擊全球，本土疫情再起，台灣應該團結一致對抗病毒，而不是爭功諉過，甚至把彼此當作仇敵詛咒。台灣最可貴的民主自由，是建立在互相關懷、理性討論、不斷修正，一起提出解決問題的方法，才能讓台灣一次又一次度過難關。

他說，比起其他國家的疫情肆虐，現在的台灣已經更有能力、更有資源來對抗病毒，尤其他們看到在全民努力下，這幾天疫情稍見穩定、醫療資源的配置逐漸有秩序、疫苗的採購和研發也順利進行。在這個時候，希望國人同胞以理性和團結來對抗疫情，讓全世界再一次看到台灣人可貴情操和韌性。

他表示，以理性和團結來對抗疫情，讓全世界看到台灣人的情操和韌性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀