二期試驗只有660人？莫德納官網、美國NIH公開真實數據

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31日的疫情記者會結束後，有網友在PTT論壇上引用加拿大麥基爾大學（McGill University）的網站數據，指出莫德納二期試驗進行9次，前7次就包含8200人，實驗數據的差異在網路上引起熱烈討論。
加拿大麥基爾大學（McGill University）的網站數據指，莫德納共有21個臨床試驗，分佈在美國、英國、加拿大、瑞士等地，有47個國家地區批准緊急使用權。在國家美國衛生研究院（NIH）可查詢的項目共有18個，但已經停止招募、正在進行中的僅有2項。美國媒體報導，莫德納第二期臨床試驗（660人）是在美國FDA批准緊急使用前的數據，在取得緊急使用權後，按照FDA要求以及國外標準，陸續進行第三期或其他二期試驗。
根據莫德納官方網站對臨床試驗提供的資訊，莫德納目前尚未獲得美國食藥署（FDA）的批准，但已經根據緊急使用權（EUA）獲准投入使用，莫德納在美國及海外正在進行第三期臨床試驗，以安慰劑、觀察者盲測等方法評估疫苗對18歲以上成人的功效、安全性。
莫德納疫苗官網提供的資料主要有三個：第一期實驗項目編號「NCT04283461」，項目第一次刊登於2020年2月25日，最近更新時間為2021年5月28，預計收納120人。第二期實驗項目編號「NCT04405076」，第一次刊登時間為2020年5月28日，最近更新時間為2021年5月5日，共收納660人。第三期試驗項目編號「NCT04470427」，第一次刊登時間為2020年7月17日，最近更新時間為2021年2月25日，共收納30420人。另外，根據NIH官網，有關莫德納疫苗的臨床試驗還有「NCT04785144」，目前仍在進行中，預計將納入210人。
莫德納臨床試驗招收660人的第二期實驗項目編號「NCT04405076」，預計將在今年11月1日完成項目，另一個已經結束的項目是「NCT04649151」，為跨二、三期試驗，共收納3000人，最新更新時間為今年3月5日。
《紐約時報》針對全球疫苗開發狀況的追蹤，有關莫德納疫苗介紹顯示，莫德在去年獲得FDA的緊急使用授權。2020年3月開始人體試驗，並在7月開始對3萬名志願者的第三階段測試。去年11月，莫德納公開試驗初步數據，評估疫苗有效率為94.1%。莫德納在今年5月25日表示，疫苗能夠安全的為12歲兒童提供保護力，目前正在針對嬰幼兒疫苗效力進行試驗。針對新冠病毒變種病毒株，莫德納也在今年3月開始針對「B.1.351」的第一階段試驗，對象包括人體、實驗鼠。
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