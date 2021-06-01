影／中國視障登山家攻聖母峰圓夢　成為亞洲第一人

46歲的中國視障登山家張洪，日前成功登上聖母峰，成為全球第一位征服世界第一高峰的亞洲視障者，同時也是全球第三位攻頂的視障者。





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綜合外媒報導，張洪跟隨山地嚮導以及雪巴人嚮導的帶領，在5月24日成功攻上聖母峰並且安全返回加德滿都。回到聖母峰基地後，張洪表示「我雖然是盲人，但我一直覺得自己能面對生活中的任何挑戰」。





張洪回憶攻頂過程指出相當驚險，因為看不見、無法掌握重心，平衡感非常差，有時候還會摔倒，「但是我還是想因為既然來了，既然已經在攀登過程當中，我就一定要克服這些困難。」新華社指出，張洪原訂於5月5日及15日登頂聖母峰，但因為新冠肺炎（COVID-19）疫情以及天候因素影響兩度放棄登山計畫，最後終於在24日攻頂。





來自中國四川省重慶市的張洪，在21歲時因為虹膜炎併發青光眼失明，在西藏大學附屬阜康醫院與妻子一同擔任按摩師。在攀登聖母峰之前，張洪進行了長達5年的訓練，包含背負重達30公斤的袋子攀爬醫院的階梯，與攀登許多中國較小的山岳。其實張洪從2019年就開始籌備要挑戰聖母峰，卻因為疫情遲遲無法成行，今年終於如願以償。





過去幾年，張洪相繼成為第一位登頂6千和7千公尺高山的亞洲視障人士，後來又受到在2001年登上聖母峰的首位視障登山者維亨邁爾（Eric Weihenmayer）啟發，讓張洪有了目標，不僅挑戰了聖母峰，張洪更計劃在未來幾年挑戰「大滿貫」，抵達南北極點、並登上世界7大高峰。



