送疫苗掀開「潘多拉盒子」 沈富雄酸：蔡英文不用操心了
國內疫情居高不下，這波社區感染已經累積112人死亡，除了中央宣示加大力度溝買疫苗外，地方政府、企業也紛紛要求自行採買疫苗，前民進黨立委沈富雄表示，郭台銘、佛光山以及日本政府願意捐贈疫苗給台灣，是打開台灣疫苗採購的「潘多拉盒子」，狠酸總統蔡英文不需要擔心了。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-01 12:56:07
沈富雄說，在疫苗採購的處理過程，可以看出她的治國理念及人民在她心目中的地位和價值。首先，買疫苗由中央統籌，意思是地方及私人不得干預。第二，買疫苗由政府和原廠談判，意思是各路人馬想賣疫苗給台灣的門都沒有！第三，台灣已經買到3000萬劑，其中1000劑於八月底前到貨，意思是「夠了！」
沈富雄點出，這樣「一口氣堵死疫苗進口的管道」，卻被陳時中打臉，根據陳時中日前的說法，「沒有看到任何人來申請！」，聽起來好像還可以申請，以及「要先申請藥證！」聽起來好像藥證還是通關密碼之一。顯然，總統和陳指揮官是黑白郎君，一唱一和，讓人哭笑不得。沈富雄表示，不敢亂猜蔡總統如此掌握人民施打疫苗的時間表，其動機何在？怕老共藉上海复星製藥吃豆腐只能是其中之一，「對人民生命價值的漠視，才是令人毛骨悚然。」
但是，沈富雄說，老天看不下去，這個治國方略被瓦解了，潘朶拉的盒子也跟著被掀開了，關鍵在有人要「送」疫苗，「日本要送了、佛光山要送了、郭台銘要送了」，不用「買」了，不花「錢」買，政府就使不上力了。
沈富雄直言，這三個人都是蔡英文得罪不起的，因此，陳時中團隊錯愕了，不知所措了，語無倫次了，後語不對前言了，先說只有「空擋」時接受，隨即改口説「熱烈歡迎」。
沈富雄也狠酸中央，什麼是「空擋」？顏若芳說的「來不及消化」就是沒有空擋嗎？還是8月底以後就沒有「空擋」？以台灣民間企業界資力的雄厚，6、7、8三個月是綽綽有餘的，蔡總統就不用操心了，老共的技倆算什麼？陳時中說有人不想讓台灣人「太高興」，台灣此刻顧命要緊，沒有高不高興的問題。