送疫苗掀開「潘多拉盒子」　沈富雄酸：蔡英文不用操心了

我是廣告 請繼續往下閱讀

可以看出她的治國理念及人民在她心目中的地位和價值。首先，買疫苗由中央統籌，意思是地方及私人不得干預。第二，買疫苗由政府和原廠談判，意思是各路人馬想賣疫苗給台灣的門都沒有！第三，台灣已經買到3000萬劑，其中1000劑於八月底前到貨，意思是「夠了！」

沈富雄點出，這樣「一口氣堵死疫苗進口的管道」，卻被陳時中打臉，根據陳時中日前的說法，「沒有看到任何人來申請！」，聽起來好像還可以申請，以及「要先申請藥證！」聽起來好像藥證還是通關密碼之一。顯然，總統和陳指揮官是黑白郎君，一唱一和，讓人哭笑不得。





日本要送了、佛光山要送了、郭台銘要送了

這三個人都是蔡英文得罪不起的，因此，陳時中團隊錯愕了，不知所措了，語無倫次了，後語不對前言了，先說只有「空擋」時接受，隨即改口説「熱烈歡迎」。

沈富雄也狠酸中央，什麼是「空擋」？顏若芳說的「來不及消化」就是沒有空擋嗎？還是8月底以後就沒有「空擋」？以台灣民間企業界資力的雄厚，6、7、8三個月是綽綽有餘的，蔡總統就不用操心了，老共的技倆算什麼？陳時中說有人不想讓台灣人「太高興」，台灣此刻顧命要緊，沒有高不高興的問題。



