疫苗6月進貨能銜接？陳時中無奈回應：沒辦法操之在我

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陳時中提到，我國有購買兩千萬劑疫苗，透過適當分配的期程，但是有些會有國際搶貨的關係，所以時程沒辦法掌握，我們努力要把疫苗帶進來、盡快施打，他強調，能夠盡快打，就會盡快打，根據每一批進貨，逐批來施打。
另外針對醫療單位相關物資配給，陳時中提到，目前物資都夠，只是有些環節問題，現在因應緊急情況，尤其雙北地區區院以上的相關醫療院所，所需要的防疫物資統一由疫情指揮中心撥補，陳強調，會先撥兩倍安全儲備量，且同意醫療機構調高安全儲備量，可以視情況做調整。
指揮中心統計，截至目前國內累計522,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含488,696例排除)，其中8,842例確診，分別為1,142例境外移入，7,647例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另22例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096、8343)移除為空號。確診個案中137例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。