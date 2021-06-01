雙和醫院護理師遭砍　侯友宜籲：施暴者加重其刑

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侯友宜今日在警察局長黃宗仁的陪同下，前往海山分局視察警消同仁施打的情形；針對雙和醫院的3位護理師遭暴力相向，甚至有1位的右手韌帶斷裂，恐影響職涯，外界關注新北如何保護第一線醫護人員的安全，及是否要加重懲罰嫌犯？
侯友宜認為，醫護同仁在照顧確診者，反而受到傷害，令人心痛與不捨，對這些受傷的醫護同仁，「市長有責任負起工作醫療經費的保障，讓醫護同仁無後顧之憂」；對於這些施暴者，希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰，不要受到其他的干擾因素。
針對新北的疫苗施打速度好像比高雄慢很多，是否執行上有困難嗎？新北的1.8萬劑AZ疫苗已經都打完了？侯友宜回應，「1.8萬劑我們都打完了！」因為醫護同仁往往在第一線工作的同時，經常為了照顧別人，而忘了自己，所以在施打上，必須考量在他的空檔時間來施打， 1.8萬劑也全部施打完畢。
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