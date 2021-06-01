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雙和醫院護理師遭砍　侯友宜籲：施暴者加重其刑

▲新北市長侯友宜前往海山分局視察時指出，對於這些施暴者，希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜前往海山分局視察時指出，對於這些施暴者，希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-01 13:26:27｜2021-06-02 00:05:41

雙和醫院的3位護理師昨（31）日遭到確診病患持刀砍傷，且其中1位的右手韌帶斷裂，恐影響職業生涯，引發各界的譴責與關注；新北市長侯友宜表示，希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰。

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雙和醫院今（1）日也以新聞稿的方式指出，謝謝大家關心，有關受傷的3位護理師中，有2位的傷勢較嚴重，院方昨日已緊急進行手術，目前住院休養中，但護理師心理受到很大的創傷，院方正積極進行關懷及心理治療；另針對本次醫療的暴力事件，嚴厲的譴責，也已依法辦理，請大家一起為全國醫護加油。

侯友宜今日在警察局長黃宗仁的陪同下，前往海山分局視察警消同仁施打的情形；針對雙和醫院的3位護理師遭暴力相向，甚至有1位的右手韌帶斷裂，恐影響職涯，外界關注新北如何保護第一線醫護人員的安全，及是否要加重懲罰嫌犯？

侯友宜認為，醫護同仁在照顧確診者，反而受到傷害，令人心痛與不捨，對這些受傷的醫護同仁，「市長有責任負起工作醫療經費的保障，讓醫護同仁無後顧之憂」；對於這些施暴者，希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰，不要受到其他的干擾因素。

針對新北的疫苗施打速度好像比高雄慢很多，是否執行上有困難嗎？新北的1.8萬劑AZ疫苗已經都打完了？侯友宜回應，「1.8萬劑我們都打完了！」因為醫護同仁往往在第一線工作的同時，經常為了照顧別人，而忘了自己，所以在施打上，必須考量在他的空檔時間來施打， 1.8萬劑也全部施打完畢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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