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印度推網路登記打疫苗　最高法院籲解決數位落差

▲印度新增武漢肺炎病例雖有下滑，但專家指唯有擴大接種疫苗才能控制疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度新增武漢肺炎病例雖有下滑，但專家指唯有擴大接種疫苗才能控制疫情。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-01 14:44:22

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度新增武漢肺炎病例雖有下滑，但專家指唯有擴大接種疫苗才能控制疫情，政府要求民眾要施打疫苗須到官方網站登記；印度最高法院昨天開庭要求政府認清現實，解決農民沒有網路可上網登記接種疫苗的問題。

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印度第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續緩和，截至今天凌晨2時的過去24小時新增病例12萬6649例，比5月每天新增40萬多例降低很多；同一時段的單日新增死亡人數為2781人，也比高峰超過4000人下滑。

不過，國際公衛專家除質疑印度的實際數字比官方數字高出3倍外，也認為唯有擴大接種疫苗才能有效控制疫情。

印度政府統計顯示，目前已為印度民眾施打約2億1200萬劑疫苗，僅次於中國和美國，但全國13億5000萬人口中僅約3%的人接種必要的兩劑疫苗，這樣的比例遠遠不足以控制疫情，加上各地仍出現疫苗供應不足的問題，印度最高法院合議庭昨天開庭了解相關問題。

印度政府要求所有民眾想要施打疫苗必須到官方網站CoWIN登記，但印度廣大的農村數位基礎設施不足，很多農民無法順利上網登記，加上疫情從城市開始往農村蔓延，讓醫療資源更加匱乏地區的農民岌岌可危。

綜合印度時報（Times of India）等印度媒體今天報導，最高法院合議庭批評印度中央政府強制所有人上CoWIn登記，沒考慮「數位印度」（Digital India）推動下，事實上仍有人還是沒有網路可上網登記的問題，政策制定者沒有傾聽基層的聲音。

印度最高法院合議庭向代表中央政府出庭的印度副總檢察長梅塔（Tushar Mehta）提出質疑:「您一直不斷提到『數位印度』，但農村地區的實際狀況有所不同。一個來自加爾克漢德省（Jharkhand）的文盲勞工如何上網登記？告訴我們，你要如何解決數位落差？」

合議庭要求中央政府，「醒醒吧，認清現實，看看全國各地正在發生什麼事情。」

面對印度各省市疫苗分配不均且出現供應不足，新德里市、旁遮普省（Punjab）等地方政府打算自行採購。印度最高法院合議庭也要求中央政府釐清疫苗採購權責，並了解實際需求情況。（編輯：陳惠珍）1100601

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