COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情衝擊車市急凍　5月掛牌3.4萬輛月減9.2%

▲全國三級警戒，車市急凍。5月新車掛牌數月減9.2%。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲全國三級警戒，車市急凍。5月新車掛牌數月減9.2%。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中央社

2021-06-01 17:44:09

（中央社記者韓婷婷台北1日電）本土疫情5月中旬升溫，全國三級警戒，車市急凍，包括TOYOTA、NISSAN均顯著下滑，唯有豪華進口車具支撐，5月新車掛牌數3.44萬輛，年增2.6%，月減9.2%，低於原先預期的3.8萬輛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據監理所資料，今年5月新車掛牌數3萬4403輛，年增2.6%，月減9.2%；其中進口車占比高達51.8%。累計1至5月總市場規模為19萬3879輛，年成長15.1%。

車廠表示，5月份受到疫情快速升溫，全國三級警戒的影響，車市買氣受到衝擊，各車廠的來店數、訂單數皆在中旬之後呈現大幅下滑；但因豪華品牌及進口車先前仍有大量訂單在手，於5月大量到港交車，支撐5月新車掛牌數相較去年同期仍維持正成長。

觀察各大車商表現，5月份前10大車商中，以龍頭廠和泰及裕隆的NISSAN受到衝擊最大，TOYOTA在5月新車掛牌7955輛，占有率下滑至23.1%，年減12%，月減27.1%；NISSAN在5月新車掛牌1738輛，年減29.8%，月減36.1%，占有率下滑至5.1%，排名從4月的第2名大幅滑落至第7名。改由賓士（BENZ）取代亞軍寶座。

TOYOTA加計LEXUS在5月總掛牌數9677輛，市占率為28.1%，二大品牌均受到疫情衝擊，因此銷售未達預期目標，市占率也滑落至3成以下。

豪華品牌及進口車因先前仍有大量訂單在手，在5大量到港交車下，5月新車掛牌數表現依舊亮眼，BENZ掛牌數2707輛，占有率攀升至7.9%，年增34.7%，月增29.1%表現最亮眼。

第3名的福特（FORD）5月新車掛牌數2139輛，占有率6.2%，年增38.4%，月減12.4%。其他包括MITSUBISHI、CMC、BMW及VW都呈現年增及月增。

展望6月，車廠表示，進入傳統旺季，各大車廠勢必加大販促力道吸引消費者，加上汰舊換新法案確定延長等利多條件，雖然三級警戒延長至6月14日，消費者信心預期會比5月下旬有所回升，加上晶片及相關零組件缺貨等供給面不確定性因素，預期6月份全月總市場3萬5000輛，年減估15%，相較5月則小幅成長。（編輯：黃國倫）1100601

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀