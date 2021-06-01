疫情衝擊車市急凍　5月掛牌3.4萬輛月減9.2%

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車廠表示，5月份受到疫情快速升溫，全國三級警戒的影響，車市買氣受到衝擊，各車廠的來店數、訂單數皆在中旬之後呈現大幅下滑；但因豪華品牌及進口車先前仍有大量訂單在手，於5月大量到港交車，支撐5月新車掛牌數相較去年同期仍維持正成長。
觀察各大車商表現，5月份前10大車商中，以龍頭廠和泰及裕隆的NISSAN受到衝擊最大，TOYOTA在5月新車掛牌7955輛，占有率下滑至23.1%，年減12%，月減27.1%；NISSAN在5月新車掛牌1738輛，年減29.8%，月減36.1%，占有率下滑至5.1%，排名從4月的第2名大幅滑落至第7名。改由賓士（BENZ）取代亞軍寶座。
TOYOTA加計LEXUS在5月總掛牌數9677輛，市占率為28.1%，二大品牌均受到疫情衝擊，因此銷售未達預期目標，市占率也滑落至3成以下。
豪華品牌及進口車因先前仍有大量訂單在手，在5大量到港交車下，5月新車掛牌數表現依舊亮眼，BENZ掛牌數2707輛，占有率攀升至7.9%，年增34.7%，月增29.1%表現最亮眼。
第3名的福特（FORD）5月新車掛牌數2139輛，占有率6.2%，年增38.4%，月減12.4%。其他包括MITSUBISHI、CMC、BMW及VW都呈現年增及月增。
展望6月，車廠表示，進入傳統旺季，各大車廠勢必加大販促力道吸引消費者，加上汰舊換新法案確定延長等利多條件，雖然三級警戒延長至6月14日，消費者信心預期會比5月下旬有所回升，加上晶片及相關零組件缺貨等供給面不確定性因素，預期6月份全月總市場3萬5000輛，年減估15%，相較5月則小幅成長。（編輯：黃國倫）1100601