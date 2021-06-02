疫苗嚴峻、疫苗不夠？專家：半年前就該成立特別採購小組

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施信如指出，採購疫苗是一種風險評估，應該要成立特別採購小組，而不是本來的疫苗採購小組就可以做到，他認為這是未來指揮中心可以去思考的，「因為我們要買的東西（疫苗）是全球大家搶的，而不是過去流感疫苗，是廠商排隊拿來希望我們買的。」
至於政府端嚴格控管有限疫苗數量，並公布施打指引，施信如也認同，並表示這相當合理。「醫護、警消人員還有清潔人員、醫療消毒人員，這些都是要考慮進去的。」
對於國內出現確診新冠肺炎的死亡案例，不少專家皆抱持同樣看法，認為這些個案應該都沒有打過疫苗，一下子病患太多，醫療照護不來，大家筋疲力竭，疫苗多了就不會有亂象。
中華民國防疫醫學會理事長王任賢則指出：「現階段台灣只要有疫苗什麼都好，不分國產進口，現實層面來看，疫苗要拿到手、打到才有。」不過，他也狠批指揮中心：「政府就是一張嘴，能說什麼東西，從去年說到現在有疫苗嗎？」王認為，與其說的天花亂墜，不如拿到再說，公共衛生不是講講就會衛生，疫苗打到身上才算數，一直吹牛吹半天根本沒有意思。」
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