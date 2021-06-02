COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫苗嚴峻、疫苗不夠？專家：半年前就該成立特別採購小組

▲國內疫情升溫，大家關注疫苗施打進度與規劃。圖為莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲國內疫情升溫，大家關注疫苗施打進度與規劃。圖為莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-02 10:05:00

國內本土疫情嚴峻，連日數百確診病例不斷累加，也刺激近日國內的疫苗施打率節節高升，但是礙於國外進口疫苗僅有少量到貨，不少民眾、學者，甚至是地方政府都表達對於疫苗不足的憂慮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也在疫情說明記者會上表示，台灣在6月底會到貨200萬劑的疫苗，8月底則是1000萬劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
但是各地醫護、第一線救援人員搶打的狀況頻傳，儘管有指揮官掛保證，不免還是引發民眾恐慌，有些人認為疫苗數量實在太少，擔憂無法阻止這波本土疫情的延燒。回顧過去的疫苗採購方式，長庚病毒感染研究中心主任施信如接受《NOWnews今日新聞》訪問時提到，時間軸若拉回半年前，確實中央應該更早就去採購疫苗，要更積極去聯絡，讓所有有疫苗廠商去採購。

施信如指出，採購疫苗是一種風險評估，應該要成立特別採購小組，而不是本來的疫苗採購小組就可以做到，他認為這是未來指揮中心可以去思考的，「因為我們要買的東西（疫苗）是全球大家搶的，而不是過去流感疫苗，是廠商排隊拿來希望我們買的。」

至於政府端嚴格控管有限疫苗數量，並公布施打指引，施信如也認同，並表示這相當合理。「醫護、警消人員還有清潔人員、醫療消毒人員，這些都是要考慮進去的。」

對於國內出現確診新冠肺炎的死亡案例，不少專家皆抱持同樣看法，認為這些個案應該都沒有打過疫苗，一下子病患太多，醫療照護不來，大家筋疲力竭，疫苗多了就不會有亂象。

中華民國防疫醫學會理事長王任賢則指出：「現階段台灣只要有疫苗什麼都好，不分國產進口，現實層面來看，疫苗要拿到手、打到才有。」不過，他也狠批指揮中心：「政府就是一張嘴，能說什麼東西，從去年說到現在有疫苗嗎？」王認為，與其說的天花亂墜，不如拿到再說，公共衛生不是講講就會衛生，疫苗打到身上才算數，一直吹牛吹半天根本沒有意思。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
即時
推薦閱讀