北京協助拉美抗疫有成？外媒分析：牽涉美中及區域角力

我是廣告 請繼續往下閱讀
《外交政策》4月時發表的一篇文章《拉丁美洲相信中國疫苗，現在它有理由重新思考》(Latin America Believed in Chinese Vaccines. Now It May Have Reason to Rethink)裡，曾指出拉丁美洲廣泛使用前述3種中國疫苗，而從每個國家的疫苗訂單數據看來，又以巴西、智利和秘魯使用的中國疫苗最多。分析認為，世衛組織和COVAX疫苗取得機制，配送給發展中國家的疫苗數量還是有限，給了中國及俄羅斯疫苗填缺口的機會，拉美即是中國援助下，主要的受益地區之一。
數以百萬計的中國疫苗從年初起陸續抵達拉美，部分國家元首，像是智利、秘魯、玻利維亞及哥倫比亞總統，甚至親赴機場迎接，還親自示範接種疫苗。到後期，中國儼然擺脫疫情爆發地的標籤，以「人道主義」的道德大旗，向需要的國家提供無償援助或優惠價格，而這些飽受疫情荼毒的國家顯然沒有太多選擇，加上中國製疫苗的保存及運送條件，確實也比歐美的寬鬆，對公衛和醫療水平普遍不高的拉美來說，相對容易入手。
然而，《外交政策》的分析也提到，隨著越來越多中國製疫苗的數據披露，拉美國家也開始思考，大手筆收受中國的捐贈是否真有其功效，也在各國內部掀起爭論的聲浪，至終有些國家意識到，對他國錯誤的信任，還不及對國內的生醫研究挹注更多投資，便開始著重自身研發和生產疫苗的能力，巴西即是一例。
美國《CNBC》5月中旬的一篇報導《智利是全球其中一個疫苗接種率最高的國家，但新冠還是在那爆發了》(Chile has one of the world’s best vaccination rates. Covid is surging there anyway)也指出，智利的疫苗接種進度超前，大部分是由中國藥商生產的疫苗，但近來智利的感染病例數卻激增，引發世界對中國疫苗有效性的質疑。分析認為有2個可能原因，第一個就是傳播到智利的巴西變種病毒太強，而當局也太早放鬆警戒，第2就是中國疫苗的效力真的不高。
報導還引述智利大學發表的一項研究報告，聲稱施打科興疫苗後2週，有效保護率僅有56.5%，若是只打一劑，有效率甚至僅有效3%。歐亞集團(Eurasia Group)總裁伊恩‧布雷默(Ian Bremmer)認為，這項研究有助於外界了解，為何智利擁有領先拉美的疫苗施打進度(93%的疫苗來自中國)，病例卻仍舊激增，住院和死亡人數的下降速度也相當緩慢。
以美國為首的西方聯盟，曾多次批評中國推動疫苗外交別有所圖，想藉疫苗直入美國後院，但都遭北京以抹黑、製造對立、罔顧弱勢國家生命與安全福祉為由駁斥；不過確實有不少拉美國家，至今仍未採用中國製疫苗，包含巴拉圭、瓜地馬拉、尼加拉瓜，甚至連數年前與中國建交、改和我國斷交的哥斯大黎加也未批准，說明在政治因素之外，中國疫苗的安全性與防疫效能，還有商討及進步的空間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。