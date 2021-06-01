結束居家隔離出關　羅致政：確診助理狀況良好

民進黨立委羅致政國會辦公室2名助理上月傳出確診新冠肺炎，羅致政今（1）日結束14天居家隔離生活，他表示這段居家隔離時間體會被隔離者不論在生理上還是心理上，都是一段漫長且辛苦的過程。他強調「會帶著更強的意志，繼續向前行，為台灣繼續努力！」





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羅致政透過臉書宣布，謝謝這段時間以來，許多好友與親人的關心，今天是他結束居家隔離的日子，再經過七天的自主管理即可恢復完全的自由人身份。





羅致政指出，早先，他辦公室的第一位確診助理，目前也健康平安地離開檢疫所，前往防疫旅館自主管理。而辦公室的另外一位同仁，亦將隔離屆滿，身體狀況都很好。





羅致政表示，從5月21日開始展開了十幾天的居家隔離。將確診個案接觸者匡列、隔離，是防疫常態化的必要措施，也是台灣防疫體系穩固的基礎。這段時間，他體會了被隔離者的生活，不論在生理上還是心理上，都是一段漫長且辛苦的過程。





羅致政說，隔離時的沈潛、閱讀與寫作，讓他有時間反思社會時事、凝視國政議題，也要鼓勵接受隔離與治療的朋友，請一定要打起精神，不要放棄。從公共衛生的角度端詳，隔離不是社會排除，而是一種容受，是疫情後重返共同體的必經之途。「今天是我結束隔離、正式出關的日子。我會帶著更強的意志，繼續向前行，為台灣繼續努力。」









