捐千萬疫苗被冷處理　張亞中問陳時中「這有什麼難的？」

因應台灣疫苗短缺，孫文學校總校長張亞中獲台商、中國友人捐贈500萬劑德國BNT疫苗與500萬劑中國國藥疫苗後，昨向衛福部疾管署提出申請，卻遭政府冷處理。讓張亞中今（1）日急問「我今天是捐贈，不是賣藥的商業行為，這件事情有什麼難的？」張亞中更發出聲明，盼衛福部長陳時中發表看法。





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就張亞中昨上午11點赴衛福部疾管署提出申請，昨下午2點的記者會，疫情指揮中心卻稱還沒人申請。張亞中發聲明追問，請問衛福部有無收到張亞中昨天5月31日上午所提出的疫苗緊急進口申請書公文？衛福部有無已經安排輔導小組協助張亞中申請疫苗進口？





張亞中聲明也主張，緊急捐輸與藥商採購程序應有不同。救命如救火，為了爭取時間，只是要政府先原則性接受，將儘快啟動安排疫苗空運來台，這一部分工作不需政府費心，疫苗抵機場後的所有分配處理工作則全權由政府處理。相關疫苗相關文件，亦將於政府原則接受後，同時準備提交，在飛機抵台前，完成全部手續。為爭取時間，請政府做出原則性的指示。





張亞中上午接受電台專訪也稱，政府開放民間採購疫苗有8項規定，要提出計畫執行書、在台灣冷鏈、冷凍系統等，但他們不是藥商，不是到台灣賣藥，今天是捐贈疫苗給政府，需要的只是陳時中派人輔導他們所需的資料，還需要提供在台灣的冷鏈、冷凍系統嗎？應該不需要吧？





張亞中表示，他們希望，第一天政府派人輔導、第二天他們完成資料申請後、第三天飛機就能運送疫苗到台灣，讓大家第四天就能拿到疫苗。張強調，政府需要疫苗原廠證明書，他馬上可以給，疫苗產品說明書，網路上就可以下載，因此政府需要的，就是給他們授權書，簡單來說，陳時中只要說一句，疫苗何時到桃園機場？這樣就夠了，獲捐贈的500萬劑德國BNT疫苗會從德國直接空運，中國國藥疫苗也會從中國空運來台，這件事情有什麼難的？



