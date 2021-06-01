航運、鋼鐵盤中發威！台股收漲93點 高端疫苗又跌停慘綠
美股昨（31）日休市，台股今（1）日力守17100點之上，早盤最高來到17184點，雖然盤中一度來到盤下，但隨即又拉抬，終場漲93點，漲幅0.5%，收在17162點，成交金額新台幣4621億元。今日傳產族群依舊是盤面焦點，盤中發威助攻大盤，不少個股股價突破昨高，至於高端疫苗苦吞第二根跌停。
記者許家禎／台北報導
2021-06-01 14:03:06
台股今日開盤漲30.06點，加權股價指數以17098.49點開出，隨後一度來到盤下、由紅翻黑，但鋼鐵與運輸後來居上追價，讓大盤也跟著上攻，不少鋼鐵與運輸個股都突破昨天的高點。像是益航、海光、威致、長榮都飆漲停，華航漲7%、長榮航也漲5.8%。
另外，電子股部分，權值股台積電終場漲1元，收在598元。鴻海與永齡基金會提前完成採購國外疫苗的遞件，並在電動車部分多方佈局有成，今相對強勢漲0.8%，收在114.5元。聯發科弱勢跌1.8%，收977元。聯電也跌1.5%，來到52.2元。國巨、世界先進、力積電收跌。至於大家關注的高端疫苗今日開盤跳水趴地跌停後，就鎖死直到收盤315.5元的價位。
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