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中國出現世界首例禽流感「鳥傳人」！專家：疫情風險極低

▲中國衛健委今日通報江蘇發現一起H10N3禽流感「禽傳人」的個案，但專家研判疫情大規模傳播風險極低。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國衛健委今日通報江蘇發現一起H10N3禽流感「禽傳人」的個案，但專家研判疫情大規模傳播風險極低。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-01 14:09:13

中國國家衛生健康委員會（衛健委）今（1）日通報，江蘇省發現1名41歲男子感染H10N3禽流感，同時也是全球首例人類感染H10N3禽流感的病例。衛健委專家評估，禽流感病毒的序列顯示為禽源性，不具備感染人的能力，發生大規模傳播的風險極低。

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中國媒體報導，中國衛健委通報江蘇省鎮江一名41歲男子感染H10N3禽流感，該男4月23日出現發燒等症狀，4月28日病情加重被送往醫療機構救治，目前情況穩定，達到出院標準。

中國疾控中心週五（28）對江蘇省送出的患者標本進行基因序列測定，結果該男樣本H10N3禽流感呈陽性，江蘇省對所有密切接觸者進行醫學觀察，在當地展開應急監測，目前均未發現異常情況。

國家衛健委表示，江蘇省已經按照相關方案進行疫情防控，組織專家進行風險評估。專家根據H10N3禽流感病毒的基因分析判斷，該病毒為「禽源性」對人類不具備有效的感染力，而且全球未見H10N3感染人類的病例報導，而且病毒在禽鳥間呈現低致病性，認為此次疫情是「偶發的禽到人跨物種傳播」，發生大規模傳播流行的風險極低。

江蘇省組織的衛生專家建議，民眾在日常生活中要避免接觸死亡的禽鳥，也要避免直接碰觸活體，同時注意飲食衛生，提高自我防護意識，出現發燒、呼吸道症狀時戴上口罩盡快就醫。

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