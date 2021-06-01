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專訪／夢想家其其放棄出道　轉戰啦啦隊「想像Lisa一樣」

▲福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」其其甜美呆萌，受到不少粉絲支持。（圖／其其提供）
▲福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」其其甜美呆萌，受到不少粉絲支持。（圖／其其提供）

記者羅凌筠/專訪

2021-06-01 17:00:00

福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」以高顏值、高人氣、高超舞技稱霸籃壇，2號正妹其其外型甜美、氣質呆萌，在網路上擁有15萬粉絲追隨，她接受《NOWnews今日新聞》專訪提到，因為面容姣好，25歲那年有機會出道，但是經紀人開出6年長約，其其怕收入不穩而拒絕，選擇進入啦啦隊這行，用另一種方式追夢，韓星Lisa就是她的舞蹈偶像，其其笑說：「她的力道跟表情都很有爆發力，在舞群裡會發光，我就是想像她一樣獨當一面。」

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▲其其個性膽小害羞，接觸舞蹈後找到自信，愛上站上舞台的感覺。（圖／其其提供）
▲▼其其個性膽小害羞，接觸舞蹈後找到自信，愛上站上舞台的感覺。（圖／其其提供）
▲其其面容姣好，曾經有經紀人想簽約，送她進演藝圈闖蕩。（圖／其其提供）
其其並非舞蹈科班出身，大學念逢甲統計學系，大二那年選修韻律舞蹈，開始接觸很多韓國流行音樂，畢業後剛好學姊舞團招募舞者，其其從此一頭栽進舞蹈的世界，她說：「我以前個性偏膽小又害羞，但是音樂一放，我就很有律動，從畢業到接觸啦啦隊這段期間，我都是從事跳舞工作，算是有一點經驗，知道怎麼展現自己有自信的一面，這也是我最喜歡表演的原因之一。」

▲其其（左二）面容姣好，曾經有經紀人想簽約，送她進演藝圈闖蕩。（圖／其其提供）
▲其其（左二）入行從舞團舞者做起，曾經有經紀人想簽約，送她進演藝圈闖蕩。（圖／其其提供）
其其父親從事傳統產業，媽媽是會計師，「我算是滿幸運的小孩，不知道什麼是苦，家裡不會給我經濟負擔」，剛入行第一年工作不穩定，其其在媽媽公司兼差當助理，不過後來接案越來越多，其其漸漸轉為全職舞者，在她25歲那年，台北一間新的經紀公司成立，經紀人找上其其簽約，一簽就是6年，其其說：「合約只說會提供演藝培訓，沒有實質保障，怎麼配合也沒辦法講得很明確，等於是被綁死。」其其最後還是放棄機會，轉戰啦啦隊後也是發光發熱，她說：「我自己本身覺得跳舞的女生很有魅力，一直很嚮往舞台。」

▲其其熱愛戶外活動，在大自然留下絕美身影。（圖／其其提供）
▲▼其其熱愛戶外活動，在大自然留下絕美身影。（圖／其其提供）
▲其其熱愛戶外活動，在大自然留下絕美身影。（圖／其其提供）
其其身高163公分、體重48公斤，卻有32C雪白美胸，身材非常有料，體態纖細的她其實運動神經發達，平常不工作的時候就往大自然跑，還曾經征服中台灣最美山岳「鳶嘴山」，她說：「我還滿喜歡嘗試新鮮的事物，像是玩SUP、飛行傘、游泳、爬山，到處遊山玩水。」

▲以險峻峭壁聞名的「鳶嘴山」對其其來說不是難題。（圖／其其提供）
▲以險峻峭壁聞名的「鳶嘴山」對其其來說不是難題。（圖／其其提供）
 

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