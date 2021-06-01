直播／中央不再公布校正回歸數字？柯文哲說明看法

新冠肺炎疫情從五月起在台灣出現爆炸性成長，台北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，成為首波疫情爆發的區域。由於疫情爆發時篩檢者數目劇增，導致篩檢單位大塞車，甚至讓指揮中心不得不以「校正回歸」的方式，延後公布當日確診者數目。而因為疫情趨緩，防疫指揮官陳時中今（1）日也在記者會上表示，未來將不再公布校正回歸數字。





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而在疫情趨緩後，現階段最重要的仍是疫苗的施打什麼時候能夠順利進行。由於現階段疫苗缺乏的緣故，導致只有第一線相關人員能夠施打疫苗，也因此似乎仍未能解除三級警戒。對此台北市長柯文哲也表示，中央應當把民眾的健康放在第一順位，而不是進行意識形態的鬥爭；面對各界要捐助疫苗，中央也應該要妥善規劃。





而在政務委員唐鳳日前推出掃QR code發送簡訊進行實名制登入的系統後，台北市政府也結合原本有的台北通app，也能夠進行相關實名制的登錄。而為了宣傳台北通app，唐鳳也一同拍攝宣傳片，為北市宣導掃描下載。





台北市政府防疫記者會的最新狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



