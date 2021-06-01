COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

蝦皮直播KOL代播服務　攜手齊心抗疫助賣家拚業績

▲蝦皮直播推出KOL代播服務防疫專案，助賣家拚業績度過疫情。（圖／品牌提供）
▲蝦皮直播推出KOL代播服務防疫專案，助賣家拚業績度過疫情。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-06-01 16:00:00

疫情肆虐，實體店面來客數銳減，許多中小企業、零售業者把銷售重心轉往線上，卻希望保留與線下類似的銷售模式，通過面對面交流讓消費者了解自家產品優勢，然而，接觸最能複製線下面對面銷售模式的「直播功能」時，卻因人力、設備考量而卻步。聽見中小企業及零售業者的煩惱，蝦皮購物與賣家同心抗疫，宣布推出直播超優惠防疫專案，以獨家「蝦皮KOL代播服務」協助賣家快速鎖定線上消費族群，讓商品更輕鬆地觸及所有宅家防疫的消費者！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「直播」成疫情轉單關鍵！「蝦皮KOL代播服務」防疫專案，3,000元享價值近30,000元曝光資源。（圖／品牌提供）
▲「直播」成疫情轉單關鍵！「蝦皮KOL代播服務」防疫專案，3,000元享價值近30,000元曝光資源。（圖／品牌提供）
受疫情衝擊，人與人的交流全面轉往線上，只能透過文字訊息、視訊、電話等方式問候，連維持親朋好友間的感情都不容易，更不用說中小企業想維繫熟客關係、開發新客群有多困難！蝦皮購物觀察5月中疫情逐漸升溫後，相比去年同期，使用蝦皮直播功能開播的賣家數明顯成長５成，許多賣家透過線上直播功能，不僅能隨時隨地推銷商品、即時解答消費者疑問，自由度高的直播形式，也彌補了不能與消費者當面交流的缺口。此外，電商業者同時也觀察到，消費者對直播購物的模式同樣買單，根據蝦皮購物數據顯示，疫情升溫後蝦皮直播訂單相較去年同期翻近2倍，同時在線觀看人數則成長為去年的3倍！透過賣家和買家雙方的數據，顯見許多賣家轉以「直播」功能作為疫情時期與消費者交流的首選方式，抓住疫情下的直播商機也成為線上轉單的關鍵！

蝦皮直播KOL代播服務防疫專案限時推出　輕鬆解決直播痛點
蝦皮購物調查發現，許多賣家因沒有直播經驗及設備，遲遲不敢嘗試直播功能，面對龐大直播商機只能望之卻步；因此，「蝦皮KOL代播服務」針對賣家直播痛點對症下藥，擁有人氣主播代播、專屬官方資源數據等優勢，由蝦皮購物站上超過70位人氣主播協助賣家主持直播、銷售產品，專業領域橫跨食品、生活用品、3C、服飾配件、美妝保養等各大品類。蝦皮購物第一時間即展開防疫優惠專案的全面規劃，全力應援中小企業、零售業者數位轉型，首波活動將由旗下人氣服務「蝦皮KOL代播服務」5月31日起推出「不畏疫情來襲，蝦皮代播優惠價挺你」活動，只要花費3000元就能享有總價近30000元曝光資源，價值一口氣放大10倍，讓受到疫情影響的賣家，能夠用最少的金額享受最多的資源，在線上同樣能與消費者如面對面般互動，助賣家用小預算度過疫情難關！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀