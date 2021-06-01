蝦皮直播KOL代播服務　攜手齊心抗疫助賣家拚業績

疫情肆虐，實體店面來客數銳減，許多中小企業、零售業者把銷售重心轉往線上，卻希望保留與線下類似的銷售模式，通過面對面交流讓消費者了解自家產品優勢，然而，接觸最能複製線下面對面銷售模式的「直播功能」時，卻因人力、設備考量而卻步。聽見中小企業及零售業者的煩惱，蝦皮購物與賣家同心抗疫，宣布推出直播超優惠防疫專案，以獨家「蝦皮KOL代播服務」協助賣家快速鎖定線上消費族群，讓商品更輕鬆地觸及所有宅家防疫的消費者！





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▲「直播」成疫情轉單關鍵！「蝦皮KOL代播服務」防疫專案，3,000元享價值近30,000元曝光資源。（圖／品牌提供）

× ▲「直播」成疫情轉單關鍵！「蝦皮KOL代播服務」防疫專案，3,000元享價值近30,000元曝光資源。（圖／品牌提供）

蝦皮直播KOL代播服務防疫專案限時推出 輕鬆解決直播痛點

蝦皮購物調查發現，許多賣家因沒有直播經驗及設備，遲遲不敢嘗試直播功能，面對龐大直播商機只能望之卻步；因此，「蝦皮KOL代播服務」針對賣家直播痛點對症下藥，擁有人氣主播代播、專屬官方資源數據等優勢，由蝦皮購物站上超過70位人氣主播協助賣家主持直播、銷售產品，專業領域橫跨食品、生活用品、3C、服飾配件、美妝保養等各大品類。蝦皮購物第一時間即展開防疫優惠專案的全面規劃，全力應援中小企業、零售業者數位轉型，首波活動將由旗下人氣服務「蝦皮KOL代播服務」5月31日起推出「不畏疫情來襲，蝦皮代播優惠價挺你」活動，只要花費3000元就能享有總價近30000元曝光資源，價值一口氣放大10倍，讓受到疫情影響的賣家，能夠用最少的金額享受最多的資源，在線上同樣能與消費者如面對面般互動，助賣家用小預算度過疫情難關！



