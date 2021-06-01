特企／面對疫情　遠百多管齊下機敏應變

全台疫情提升到第三級警戒，並延長至6月14日，面對停課分流上班Work From Home的WFH成為全民話題。但是，多數民眾的生活、購物、餐食需求依舊迫切需要解決，遠東百貨面對疫情下的全民新生活立刻多管齊下機敏應變，實體百貨通路以「速利便」化解取貨難題；線上則推出Online「Stay Home」商品專區，14%高回饋讓大家輕鬆購，攜手抗疫、勇敢面對未來。





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實體速利便便民

防疫第三級警戒發布，全台遠百在110年5月20日即恢復一樓戶外「速利便」快速取貨站，在餐食需求方面，無論是外帶、外送餐點業績都有顯著成長。特別是買鍋底的特別多，對WFH的使用者來說，即使廚藝不出色，只要加點蔬菜、麵條或是配飯，一個鍋底可以變化很多，在家輕鬆品嘗名家鍋底，是經濟實惠又方便美味的選擇。





在館內，即使縮短營業時間，專櫃人員同樣確實做好消費實聯、清潔消毒，讓每位消費者都能安心購物，同時也保障自己的健康安全。





線上輕鬆購便利

遠百線上購物推出「Stay Home輕鬆購 宅在家最10在」促銷活動，18個品類、合計超過1萬6千個商品數，搭配直追母親節、週年慶的14%購物優惠，讓消費者在家也能享受百貨購物的樂趣。





即日起至6月30日前，凡於遠百Online化妝品、百貨服飾單筆結帳金額滿5,000元即可現折300元並贈送300元電子抵用券(現折後金額須大於或等於5,000元)，單筆結帳金額滿10,000元再加贈電子抵用券300元(現折後金額須大於或等於10,000元)，以此類推，買越多送越多。遠百Online超市餐飲與線上city’super專區，單筆結帳金額滿2,000元現折100元，加贈電子抵用券100元，以此類推。





從5月16日~5月26日銷售Top 5分別是日用家電、親子寵物、彩妝保養、時尚女裝、3C影音，整體業績成長超過3倍！主要的業績來源類別為超市餐飲、彩妝保養和生活家電類。特別是超市生鮮、端午禮盒和箱裝油品……都有接近5倍的業績成長，保養類化妝品、廚房與日用小家電等也湧現2倍訂單，整體客單價也因為「Stay Home輕鬆購」檔期促銷結帳金額滿5,000元現折300元再加贈300元的加持下，明顯提升1.5倍。



