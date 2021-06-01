BNT疫苗交件！郭台銘盼：「全島一心」團結是逆境的解藥

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▲曾馨瑩遞交BNT疫苗購買文件。（圖/永齡基金會提供）

× ▲曾馨瑩遞交BNT疫苗購買文件。（圖/永齡基金會提供）

郭台銘說，

郭台銘呼籲，在這個艱難的時刻，我想把「全島一命」改成「全島一心」，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結。

郭台銘也感謝政府協助，重申與政府密切合作，「疫苗採購不是上街買菜」，在全球都在搶疫苗的情況下，絕不是一件容易的事，全力配合政府的相關考量，用最嚴謹的態度，謹慎評估

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送件後，相關訊息都以指揮中心公佈的內容為主。

郭台銘辦公室指出，鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件，於6月1日中午12:00向衛生福利部食品藥物管理署遞件完成，永齡基金會由創辦人夫人曾馨瑩女士，鴻海公司由鴻海教育基金會執行長汪用和代表，共同遞件，食藥署署長吳秀梅代表主管機關受理。