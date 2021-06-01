蝦皮購物「6.18超狂年中慶」攜手動力火車洗腦全台

近期疫情變化快速，民眾紛紛採取深居簡出的新生活模式來降低接觸。更有不少民眾為了減少外出頻次，選擇透過網路購物來滿足生活所需，可見電商平台已是現階段民眾補充物資的最佳方案。蝦皮購物今年「6.18超狂年中慶」便打造史上最強的優惠，就是要滿足民眾在防疫期間的消費需求，更邀請到用戶的青春回憶「動力火車」擔任活動大使！6/1-6/17暖身活動期間不但狂撒全站0元起免運券，還有熱門商品下殺最低１折、麥當勞冰炫風下殺29元等優惠；擔心用戶居家防疫太無聊，固定每周二、五開獎的「蝦皮大樂透」再加碼免出門新玩法，只要到指定活動頁面就能免費投注，選擇你心中的幸運號碼，不僅可享蝦幣和免運券等好禮，更有機會獲得百萬獎金，蝦皮購物邀請消費者一起用零接觸購物，阻斷病毒傳播鏈！





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「身為一道彩虹，雨後就該閃亮整片天空」嘹亮且高亢的嗓音，是不少人青春的記憶，而這次竟然在蝦皮購物響起！蝦皮購物「6.18超狂年中慶」到底有多狂？這次狂到力邀獲獎無數、創造多首膾炙人口作品的「動力火車」來擔任「6.18超狂年中慶」活動大使，「動力火車」更改編經典名曲「彩虹」，超熟悉的洗腦旋律不斷重複「蝦皮0元免運、快上蝦皮、超級便宜」，富震撼力又穿透性十足的歌聲搭配洗腦歌詞無限重播，就是要讓消費者知道「6.18超狂年中慶」有多便宜、多好買，讓全台民眾宅在家，一邊唱一邊買！





▲蝦皮購物邀請到許多人的青春回憶「動力火車」擔任活動大使！（圖／資料照片）

居家防疫超過兩周了覺得煩悶嗎？想要補充物資或娛樂設施卻不敢出門嗎？宅防疫的煩惱蝦皮購物都懂！「6.18超狂年中慶」居家必備商品優惠再下殺，蝦皮購物精選下殺１折只要368元的Nike棉褲與88元銅板價的Gildan經典素面圓筒素T，讓你在家上班想要穿得輕鬆又休閒；沒有出門運動擔心體重直線上升嗎？快購入流血價349元的小米體重計，設計簡約美觀並內建理想體重測算功能，絕對是你維持身材的好幫手；心情有些沮喪的時候，就送活動優惠價1,600元有找的Michael Kors 長夾給自己，安慰壓力快爆錶的心吧！而OPPO新機Find X3 Pro也於即日起至6/4 16:00開放預購，更在「6.18超狂年中慶」期間不僅祭出蝦幣10倍送的活動，刷指定銀行信用卡最高還可獲得2,300元回饋，現在預購更可享有原廠藍牙耳機、原廠保護殼等好禮，官網登錄再加贈12個月螢幕意外保障及6個月延長保固，總價值超過萬元，數量有限，想換新機就要快！蝦皮購物「6.18超狂年中慶」5重優惠，用最划算的價格，輕鬆打造你最舒適的居家防疫新生活！



