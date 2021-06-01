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港府擬禁未打疫苗者進學校、餐廳　林鄭：不是為恐嚇市民

▲香港特首林鄭月娥，1日回應有關港府打算限制未打疫苗者進入特定場所引起的疑慮時，強調政府一心抗疫，並非為了恐嚇市民。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港特首林鄭月娥，1日回應有關港府打算限制未打疫苗者進入特定場所引起的疑慮時，強調政府一心抗疫，並非為了恐嚇市民。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-01 15:27:34

香港的新冠疫苗接種率不高，約84萬劑德國BioNTech(復必泰)疫苗恐面臨過期、被丟棄的命運，香港政府近日表示，為防止香港爆發第5波新冠病毒疫情，除了繼續鼓勵市民積極施打疫苗外，香港食物及衞生局局長陳肇始昨(5月31日)聲稱，當局正在研擬未來是否要限制未接種疫苗者，不得進入餐廳、學校、體育場所的措施。香港特首林鄭月娥今(1日)強調，之所以研擬相關措施，並非是為了懲罰或恐嚇市民。

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根據香港政府新聞網，林鄭月娥今天在出席行政會議前會見傳媒，感謝支持政府「全城起動、快打疫苗」的團體和企業，認為大部分公營機構都跟隨政府腳步，為已接種疫苗的員工提供有薪假期，做法值得肯定。

林鄭月娥也聲稱，「全城起動」旨在大幅提升疫苗接種率，但若效果未如理想，不幸爆發第5波疫情，政府也不會採用一刀切的方式應對，因為這樣會為公眾帶來很大困擾，尤其會影響學生的精神健康和成長，加上不少市民已接種疫苗，對病毒免疫；若學校疫苗接種率足夠，政府亦會容許已接種疫苗的師生、工友返校進行正常教學活動，其他學生則繼續透過網路學習。

林鄭月娥重申，抗疫是為了保護市民，期望市民能消除對疫苗的疑慮、盡快接種，而研擬限制未打針的人士進入餐廳、學校、宿舍、工地、博物館的措施，並不是為了懲罰沒有接種疫苗的市民，而是不希望香港一旦發生第5波疫情，去拖累到已經打過疫苗的民眾。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天接受港媒採訪時透露，港府鼓勵市民打疫苗時, 不宜太快提出第5波疫情的限制措施，因為具體執行細節都還沒出來，可能會導致市民有很多的聯想，期望政府訂立措施時能「落刀精準」，令市民知道接種的好處，盡量部署及宣傳。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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