COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

郭台銘購BNT疫苗　台康生技證實接受委託申請

▲曾馨瑩代表郭台銘遞交BNT疫苗購買文件。（圖/永齡基金會提供）
▲曾馨瑩代表郭台銘遞交BNT疫苗購買文件。（圖/永齡基金會提供）

中央社

2021-06-01 15:31:07

（中央社記者韓婷婷台北1日電）鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘對外採購疫苗有進展，中午由郭台銘妻子曾馨瑩向衛福部正式遞件。台康生技證實接受委託，擔任申請的廠商。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台康生技對中央社記者表示，由於台康生技在疫苗領域可以提供專業服務，在資料文件及法規方面相對專業，只要是為了台灣國民健康，都很願意努力成就，不過後續還有很多程序需要持續溝通，相關細節仍由永齡基金會主導。

鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需8項內容，備齊公文與文件，於6 月1日中午12時向衛生福利部食品藥物管理署遞件完成。永齡基金會由郭台銘妻子曾馨瑩、鴻海由鴻海教育基金會執行長汪用和代表共同遞件完成。

郭台銘辦公室表示，申請委託藥商，檢送文件包括執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明及替代文件等8項主管機關要求內容。

台康生技於4月初獲得郭台銘以新台幣50億元認購私募普通股，取得台康18.56%股權，成為最大股東。

台康生技今天股價原本受到高端疫苗跌停拖累，早盤開低後也一度躺平在跌停價130.5元，直到12點過後，傳出永齡基金會已完成疫苗進口申請送件，激勵台康生買盤湧入，股價敲開跌停板，急拉至漲停板159.5元收盤。（編輯：林淑媛）1100601

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
即時
推薦閱讀