郭台銘購BNT疫苗　台康生技證實接受委託申請

（中央社記者韓婷婷台北1日電）鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘對外採購疫苗有進展，中午由郭台銘妻子曾馨瑩向衛福部正式遞件。台康生技證實接受委託，擔任申請的廠商。





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台康生技對中央社記者表示，由於台康生技在疫苗領域可以提供專業服務，在資料文件及法規方面相對專業，只要是為了台灣國民健康，都很願意努力成就，不過後續還有很多程序需要持續溝通，相關細節仍由永齡基金會主導。





鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需8項內容，備齊公文與文件，於6 月1日中午12時向衛生福利部食品藥物管理署遞件完成。永齡基金會由郭台銘妻子曾馨瑩、鴻海由鴻海教育基金會執行長汪用和代表共同遞件完成。





郭台銘辦公室表示，申請委託藥商，檢送文件包括執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明及替代文件等8項主管機關要求內容。





台康生技於4月初獲得郭台銘以新台幣50億元認購私募普通股，取得台康18.56%股權，成為最大股東。





台康生技今天股價原本受到高端疫苗跌停拖累，早盤開低後也一度躺平在跌停價130.5元，直到12點過後，傳出永齡基金會已完成疫苗進口申請送件，激勵台康生買盤湧入，股價敲開跌停板，急拉至漲停板159.5元收盤。（編輯：林淑媛）1100601



