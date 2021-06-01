疫情嚴峻向國際爭取疫苗　江啟臣：已與美方聯繫

新冠肺炎本土疫情嚴峻，國民黨主席江啟臣今（1）日接受「52新聞之千秋萬事」主持人、前高雄市新聞局長王淺秋視訊專訪時表示，國民黨要扮演協助、整合、尋找疫苗管道的角色，提供台灣人民安全、有效、足夠的國際認證疫苗，他日前已經與美國方面聯繫，了解美方狀態，他也發了一封信給國際民主聯盟尋求幫忙。
記者余祥／台北報導
2021-06-01 15:38:24｜2021-06-01 15:38:52
江啟臣批評蔡政府所謂的防疫超前部署，一點都不超前，而且落後，第一線防疫工作各方面都亂，要快篩沒快篩，也沒有事先蓋建集中檢疫所。
江啟臣說，但對於種種亂象，蔡英文總統在昨天記者會上完全沒有反省、道歉，疫苗採購被動消極，造成防疫破口無法收拾。
此外，江啟臣也質疑防疫指揮官陳時中昨日宣稱各國際疫苗的試驗人數，數目並不正確，已經在網路上被打臉。
江啟臣說，蔡英文昨日記者會並沒有重拾民眾信心，而且是在民怨沸騰以及國民黨要求總統不要躲在鍵盤後面之後，才召開記者會，大多數人都很失望，且蔡英文沒有回答何時可以打疫苗，只告訴大家要查辦假新聞，如果蔡英文要查辦，請先辦自己人。
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