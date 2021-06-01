雙北醫護憂缺防疫物資　蘇貞昌：撥發2倍安全儲量

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對近日雙北醫護人員反應防疫物資恐有不足的情形，衛福部就國內防疫物資徵用及撥配情形進行報告，並表示N95口罩、隔離衣等目前數量均相當足夠，也會請相關供應廠商配合全力生產。此外，為因應疫情較嚴重的雙北地區防疫物資需要，即日起，雙北的地區醫院所需防疫物資，將由指揮中心直接撥發到位，且撥發兩倍的安全儲備量；衛福部也原則同意各醫療機構因應目前疫情防治需要，循程序申請調高防疫物資安全儲備量。
蘇貞昌於聽取報告後，表示支持這樣的規劃及調整，並指示若醫療院所確有增加數量的需求，請指揮中心隨時補足；包括酒精等防疫物資的生產與販售，蘇貞昌也請財政部、經濟部協調台酒、台糖公司持續提升酒精生產線產能，並請衛福部協調熱點地區周邊的藥局加強鋪貨。
針對離島地方政府希望設立機場篩檢站強制民眾篩檢一事，蘇貞昌表示國家是一體的，基於全國防疫政策的一致性，不能產生混亂雜沓、「國中有國」的亂象，也徒增乘客困擾。蘇貞昌指示，政府會從本島的航空站就做好防護，交通部民航局也已於台北、台中、嘉義、台南、高雄等現有離島航班的機場增設篩檢站，加強對有症狀者的篩檢，同時也讓搭機要到離島的民眾在上飛機前自願進行篩檢，也請指揮中心、交通部民航局、內政部警政署航警局協調醫護及警員配置相關人力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。