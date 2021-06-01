台中6／1新增10例本土確診足跡

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案8753為案8072奶奶（案7527的鄰居）的73歲姐姐，5月10日至12日曾至妹妹家住，13日出現症狀，13、14日
曾至北屯區紅香農場，17、22日就醫，期間都在家休息，30日就醫採檢確診。案8754為案8753的43歲兒子，為抓漏工人，近日無出國史，5月21日至26日皆在工地（陸府觀森）工作，23日曾至大坑橫坑巷買菜，24日出現症狀，30日與母親一同就醫採檢確診。
案8757為南屯區47歲男性，食品機械公司負責人，近期無旅遊史，26日因新建工廠工程與案7823（案7527的49歲兒子）有接觸，28日出現症狀，30日採檢確診。
此外，案8755與案8756為男女朋友，案8857為案8756好友。案8756為西屯區28歲女性，與男友一起經營網拍，母親（彰化案8171）5月21日至23日至她的台中租屋處同住，27日曾至西區阿秒市集（微秒科技）及西屯區鑫囍彩券行，28日出現症狀，30日因母親確診，經男友一同至醫院採檢確診。
案8755為30歲男性，近日無出國史，無相關症狀，5月28日曾至西屯區漢口路二段小北百貨購物。
案8857為龍井區28歲女性，為遊藝場服務生，近日無出國史，13日起遊藝場停業後就沒上班，平常多在家未外出，26日到案8756家拜訪，29日出現症狀，30日曾至逢甲夜市購物，31日至醫院採檢確診。
案8758為龍井區已退休、78歲女性，近日無出國史，感染源尚待釐清，5月23日曾至大肚區自強早市購物，26日出現症狀27日就醫，30日至龍井區龍泉公有零售巿場購物，31日採檢確診。
案8855為南區、19歲大學一年級女學生，近日無出國史，5月20日北部男友至個案家同住，25日曾至全聯西區樂群店購物，27日出現症狀，28日曾至北區雙十路君品銀飾購物，29日得知男友母親確診，31日至醫院採檢確診。