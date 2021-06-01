COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《火神》收視4.39空降「五冠王」　劉冠廷預約回歸第二季

▲劉冠廷在角色筆記上備註「林義陽是雙胞胎」。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲劉冠廷在角色筆記上備註「林義陽是雙胞胎」。（圖／公共電視、myVideo提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-01 16:13:15｜2021-06-01 19:02:19

《火神的眼淚》大結局收視飆3.87，劇中江宜蓉去醫院探望林柏宏的橋段創收視高峰4.39，收視人口數達139萬人，奪下公視、myVideo、Netflix、中華電信MOD、LINE TV收視「五冠王」，製作人湯昇榮藉著臉書直播宣布第二季的籌備狀況：「已經有一些人有開始在連絡我們想要投資、參與《火神》的第二季，這也給了我們對於IP的建立很大的信心，希望可以有更多人一起進到產業內支持台灣戲劇IP的建立。」劉冠廷也表達了自己回歸的意願。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下有雷，慎入！

▲劉冠廷寫情書橋段逼哭觀眾。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲劉冠廷寫情書橋段逼哭觀眾。（圖／公共電視、myVideo提供）
在結局中「領便當」的劉冠廷賺了不少觀眾熱淚，他開玩笑表示：「其實我在做角色筆記時有備註林義陽是雙胞胎，下一季我可以用雙胞胎的身分回來。」其實在第八集播完時，演員們就有收到身邊親友詢問誰會「領便當」？劉冠廷也笑說：「我媽媽就有在試探性的跟我打聽我會不會領便當，我都有守住，但到結局播出的當天早上我媽媽又有再問我一次，我想說為了盡孝道，所以還是提前爆雷跟我媽說了結局。」

▲溫昇豪（中）不捨在分隊弟兄們最需要他的時候離開
▲溫昇豪（中）不捨在分隊弟兄們最需要他的時候離開 。（圖／公共電視、myVideo提供）
溫昇豪劇中與妻兒分開，被封「婚姻失和專業戶」，溫昇豪也表示：「其實我們戲劇不斷在強調的就是換位思考，邱漢成的太太跟小孩實際上都是無罪的，他們只是需要一個依靠，但也是因為太太希望邱漢成轉職的時機點，是剛好發生在分隊的氣氛是最低迷的時候，邱漢成因為內心沒辦法丟下同袍情，所以才會選擇了留在分隊，但邱漢成與妻子之間其實也算是一個開放性的結局，兩人並沒有說死直接離婚，也沒有說邱漢成不會回去挽回家庭，觀眾也可以想像、猜測一下他們未來的發展。」溫昇豪充滿懸念的說法，也引起觀眾期待第二季邱漢成家庭的發展。

▲林柏宏創下全劇收視高峰4.39。（圖／公共電視、myVideo提供）
▲林柏宏創下全劇收視高峰4.39。（圖／公共電視、myVideo提供）
江宜蓉被猜測在劇中到底有沒有跟林柏宏在一起，她笑說：「我自己想像的是，結局的當下他們還沒有在一起，但可能在很久的以後會在一起吧！雖然說他們的默契很好，常常表現出一種很有趣的情侶狀態，但是我們的志遠常常卡在一些奇怪的地方，我也很想問問他到底怎麼了？」林柏宏也回應說：「無論兩人有沒有交往，他們肯定不只是『同學』，而是能夠更深層的互相理解及安慰。小辣椒的陪伴是志遠在受傷後努力想要回歸正常生活的最大動力，志遠對於小辣椒不斷的付出和關心，也從排斥轉變為感謝。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀