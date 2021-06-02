關2周喊不適應？在美台人揭防疫失敗點：非常時期很危險

全國防疫三級警戒延長至6月14日，隨著近日公布的確診數字下降，不少醫師也認為這代表了民眾在家防疫出現成效，不過各地仍有零星群聚案例。對此，一名赴美工作的台灣人也在社群論壇《Dcard》分享個人在美國一年多的防疫經驗，更提到防疫失敗的關鍵不在於「出門」而是「群聚」。

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這名網友列出在美國一年多來

居家防疫的三大經驗

，其中就包括使用線上購物買菜、對抗憂鬱心情和人際轉為線上，首先他提到平常購物都會利用App買菜，「所有外包裝我都會用酒精擦拭，能夠久放的食材，例如罐頭，我會放在車庫靜置一週，包裹一律放在車庫靜置，三餐全部自己煮，不點外賣」。

▲在家防疫期間只能減少外出購物，不少民眾會選擇網路上訂購「生鮮箱」來補充食物。（示意圖／取自pixabay）

此外，原PO也表示在減少外出的在家防疫期，為了讓心裡舒緩對抗憂鬱，會選擇凌晨五點到附近的湖散步，但過程中仍緊戴口罩並備有洗手液隨時使用；至於人際往來部分則改為線上，「以前常一起看電影的朋友，我們約好同時間看一樣的電影再討論」，也會與同事連線打電動或用mail溝通。

而提到在家防疫一年多來「失敗的關鍵」，原PO則認為問題在於群聚感染，「防疫風險最大的不是出門，而是群聚」，他提到身邊不少確診案例都是因為「見家人」而染疫，甚至有友人因為一年多來只見過自己的媽媽卻檢驗出確診的情況。

▲疫情期間減少不必要的聚會已經成為眾人的共識。（示意圖／取自 pixabay ）

看完原PO的分享，不少網友也紛紛留言表示相當實用，「真的辛苦了，我們關兩個多星期已經快要受不了，難以想像你們關了一年多了」、「去年的我們也覺得為什麼國外的封城很多人還可以不遵守，輪到我們的時候，才知道真的很痛苦啊」、「關在家久了的確會憂鬱阿」。（編輯：楊智傑）