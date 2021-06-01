查緝不鬆懈！高雄關查獲中國大陸私菸逾2萬包

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關務署高雄關關務長蘇淑貞表示，該關關員於防疫期間，仍嚴格執行邊境管制，在無密報情況下，在高雄港70號碼頭查獲中國大陸產製香菸。
蘇淑貞指出，此案的進口人領有財政部核發之菸酒進口業許可執照，以三角貿易方式，向海關申報其向柬埔寨賣方購買之中國大陸產製香菸，共2只貨櫃，由越南胡志明市裝船進口再轉售至泰國，但經海關篩選系統判屬高風險貨物，通關方式核定為C3(貨物查驗)，經查驗結果，實到來貨除報單申報數量外，另匿藏品牌為中華及南京之中國大陸產製香菸2萬多包，核屬菸酒管理法之私菸，乃加以查扣處理。
蘇淑貞說，依菸酒管理法第45條第2項、第46條第1項及第57條規定，輸入私菸者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上1000萬元以下罰金；販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新臺幣50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高可達新台幣600萬元，查獲之私菸，不問屬於行為人與否，沒收或沒入，呼籲不法業者切勿心存僥倖，挑戰公權力。
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