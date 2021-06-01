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國軍「復興鍋」商品化發源地　三軍軍官俱樂部吹熄燈號

▲三軍軍官俱樂部不但是國軍將官晉升的場所，也是名菜「復興鍋」商品化的發源地。（資料照片／記者呂炯昌攝）
▲三軍軍官俱樂部不但是國軍將官晉升的場所，也是名菜「復興鍋」商品化的發源地。（資料照片／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-01 17:47:49｜2021-06-01 18:17:11

由於不敵新冠肺炎疫情衝擊，有著64年歷史的三軍軍官俱樂部，已於上（5）月15日停止營業，更將於7月31日正式歇業。三軍軍官俱樂部不但是每年國軍將官晉升的場所，也是名菜「復興鍋」商品化的發源地，隨著三軍軍官俱樂部吹熄燈號，國人以後要吃到復興鍋恐怕將另謀餐廳。

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三軍軍官俱樂部成立於民國46年（1957年），提供國軍官兵、員工、榮民、一般民眾及與國防事務有關的政府機關餐飲服務及活動場所，並配合辦理重要慶典、婚宴及團體聚會等。俗稱「三官俱樂部」的三軍軍官俱樂部也是國軍每年將官晉升的主要場所，國軍每年會在6月與12月底進行2次將官晉任，更會邀請總統親臨訓勉。

國防部轄下的三軍軍官俱樂部也是許多軍官辦理婚宴場所，由於鄰近萬華與中正區，周邊靠近西門捷運站交通方便，更是許多退將辦理活動首選，國防部也會給予這些退休老長官優惠折扣。2019年11月2日，國民黨黃復興黨部曾在台北三軍軍官俱樂部舉辦「北部地區退休將領團結自強聯誼活動」，呼籲2020年下架民進黨、支持當時國民黨總統候選人韓國瑜。

三軍軍官俱樂部也是每年國防部春節媒體聯誼餐會場地，2007年2月8日國防部邀請媒體年終餐敘，但是時任國防部長李傑前往宜蘭視察部隊而遲到，有記者覺得不受尊重而摔杯子、離席抗議，雖然李傑後來仍趕到三官俱樂部，最後只好跟留下來的記者湊成一桌，場面相當尷尬。

三軍軍官俱樂部最著名菜單為「復興鍋」。復興鍋內會有全雞、豆腐、高麗菜、芋頭、排骨、火鍋食材等豐富內容；搭配的鐵餐盒分2層，上層有去骨雞腿肉、蝦仁、花枝與蔬菜，底層則有米飯、半顆滷蛋、焢肉、小黃瓜與蘿蔔乾等。傳聞復興鍋起源於國軍長期在金門留守，當時金防部司令劉安祺所發明，其實就是鄉下的大鍋菜，後來由時任國防部長蔣經國帶回台灣本島，並在國民黨中央黨部發揚光大。

國防部2013年2月6日農曆年前夕，國防部響應馬英九總統共體時艱呼籲，以鐵餐盒及復興鍋方式在三官俱樂部辦理媒體春節餐敘。有趣的是，當時許多記者抱怨復興鍋菜色太少吃不飽，隔天國防部長高華柱再邀媒體記者前往國防部聯合餐廳，吃一次軍方版復興鍋。

▲三官俱樂部復興鍋菜色。（圖／記者呂炯昌）
▲三官俱樂部復興鍋菜色。（圖／記者呂炯昌）
 

▲防疫優先，將官晉任典禮，總統蔡英文祝賀晉任將官時，戴口罩、保持社交距離，點頭致意、不握手。（圖／記者呂呂炯昌攝.2020.12.29）
▲三軍軍官俱樂部過去一直是將官晉任典禮場地。（圖／記者呂炯昌攝，2020.12.29）
 

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