COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

出差竟擦出愛火！女星狠心斷開「人與人的連結」

▲劉明湘（左）提到曾與一個美國的男性好友，因為對方來亞洲出差，意外擦出愛火。（圖／湘湘工作室提供）
▲劉明湘（左）提到曾與一個美國的男性好友，因為對方來亞洲出差，意外擦出愛火。（圖／湘湘工作室提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-01 21:00:00

劉明湘暌違3年再出輯，推出首支主打單曲《Bedtime Story》，唱出沉溺在遠距離戀愛的曖昧浪漫幻想情境，對照疫情當下無法「人與人的連結」互動的無奈心境。她也分享到自己的感情經驗，透露曾與在美國的一名男性好友擦出愛火，可惜卻因為遠距離的關係讓感情無疾而終。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這首描述遠距離戀愛，在曖昧初期階段浪漫絮語的情歌，其實是劉明湘多年前與有好感的男性友人突然迸出火花的親身經歷，她表示：「這個對象其實是我認識很久、長年住在美國的一位男生好友，某一次來亞洲出差順道探訪我時，我們突然擦出火花，短短一個禮拜的約會延續到他回美國後仍保持這樣的曖昧情緒，我們常常在睡前傳簡訊、聊天，那種感覺就好像小時候聽著床邊故事準備入睡的感受，而他就是我的『Bedtime Story』。」可惜這段感情後來後來還是因為遠距離戀愛而無疾而終。

▲劉明湘暌違3年再出輯，推出首支主打單曲《Bedtime
▲▼劉明湘暌違3年再出輯，推出首支主打單曲《Bedtime Story》。（圖／湘湘工作室提供）
▲劉明湘暌違3年再出輯，推出首支主打單曲《Bedtime
近年往大陸發展的劉明湘，談到近況，透露去年因疫情受阻而返回台灣，因此成立她的個人工作室，自己當老闆的她，坦言有著ABC大辣辣個性的劉明湘坦言自己中文不夠好，常在議價、挪期等方面「碰壁」，導致Case常常因此落空，她尷尬表示：「因為我中文不好，各種細節像是稅、預算、檔期都要自己弄，雖然常常弄到半夜，但也讓我學到不少經驗。」

▲劉明湘暌違3年再出輯，推出首支主打單曲《Bedtime
▲劉明湘自己當老闆。（圖／湘湘工作室提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀