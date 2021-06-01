出差竟擦出愛火！女星狠心斷開「人與人的連結」

劉明湘暌違3年再出輯，推出首支主打單曲《Bedtime Story》，唱出沉溺在遠距離戀愛的曖昧浪漫幻想情境，對照疫情當下無法「人與人的連結」互動的無奈心境。她也分享到自己的感情經驗，透露曾與在美國的一名男性好友擦出愛火，可惜卻因為遠距離的關係讓感情無疾而終。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-01 21:00:00
這首描述遠距離戀愛，在曖昧初期階段浪漫絮語的情歌，其實是劉明湘多年前與有好感的男性友人突然迸出火花的親身經歷，她表示：「這個對象其實是我認識很久、長年住在美國的一位男生好友，某一次來亞洲出差順道探訪我時，我們突然擦出火花，短短一個禮拜的約會延續到他回美國後仍保持這樣的曖昧情緒，我們常常在睡前傳簡訊、聊天，那種感覺就好像小時候聽著床邊故事準備入睡的感受，而他就是我的『Bedtime Story』。」可惜這段感情後來後來還是因為遠距離戀愛而無疾而終。
近年往大陸發展的劉明湘，談到近況，透露去年因疫情受阻而返回台灣，因此成立她的個人工作室，自己當老闆的她，坦言有著ABC大辣辣個性的劉明湘坦言自己中文不夠好，常在議價、挪期等方面「碰壁」，導致Case常常因此落空，她尷尬表示：「因為我中文不好，各種細節像是稅、預算、檔期都要自己弄，雖然常常弄到半夜，但也讓我學到不少經驗。」
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