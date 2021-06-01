出差竟擦出愛火！女星狠心斷開「人與人的連結」

劉明湘暌違3年再出輯，推出首支主打單曲《Bedtime Story》，唱出沉溺在遠距離戀愛的曖昧浪漫幻想情境，對照疫情當下無法「人與人的連結」互動的無奈心境。她也分享到自己的感情經驗，透露曾與在美國的一名男性好友擦出愛火，可惜卻因為遠距離的關係讓感情無疾而終。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼劉明湘暌違3年再出輯，推出首支主打單曲《Bedtime Story》。（圖／湘湘工作室提供）

近年往大陸發展的劉明湘，談到近況，透露去年因疫情受阻而返回台灣，因此成立她的個人工作室，自己當老闆的她，坦言有著ABC大辣辣個性的劉明湘坦言自己中文不夠好，常在議價、挪期等方面「碰壁」，導致Case常常因此落空，她尷尬表示：「因為我中文不好，各種細節像是稅、預算、檔期都要自己弄，雖然常常弄到半夜，但也讓我學到不少經驗。」