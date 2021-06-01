疫情嚴峻時刻！水公司高雄服務所設立多項防疫措施

台灣自來水公司第七區管理處高雄服務所於疫情嚴峻的時刻，設立多項防疫措施，以提供用戶及員工們一個安心的辦公場域。台灣自來水公司第七區管理處高雄服務所主任陳玉芬表示，該所為因應新冠肺炎疫情持續升溫，設立多項防疫措施，以提供民眾一個安心的洽公環境，不僅在大門進出口設置防疫服務站，以熱顯像儀量測體溫、簡訊實聯制登記及酒精消毒服務，若有用戶體溫超過37.5度，亦設有室外防疫單一窗口提供專門服務，避免進入辦公室內與人群接觸，並在每一服務櫃台設置透明隔板，防止洽公時的飛沫傳播，降低傳染途徑。
記者黃守作／高雄報導
2021-06-01 20:00:00
陳玉芬指出，該所也針對內部員工，為減少接觸傳染機會，實施分區辦公措施，將員工之間的辦公距離拉遠，並多利用電話及電子通訊方式溝通，減少面對面交流機會，每日量體溫、實施分流管制，將用戶及每樓層員工，由不同室外樓梯口進出等方式，以降低疫情影響。
水公司第七區管理處處長武經文說，該處高雄服務所為提供用戶一個安心的辦公場域，用心檢視每一服務面向，防疫措施層層把關，並呼籲用戶多加利用網路e櫃台申辦各項業務，及使用線上刷卡或行動支付繳水費，以減少人員接觸增加感染之風險，請民眾多多配合。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。