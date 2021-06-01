影／長照機構群聚感染爆7死　柯文哲：機構員工先打疫苗

新冠肺炎確診案例五月起在台灣呈現爆炸性成長，其中台北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，成為疫情首波破口。而日前傳出台北市信義區一家老人安養機構，傳出院內群聚感染，而將疫情帶入安養機構的工作人員有萬華區的足跡。而該群聚感染的案例，已經導致7名平均82歲的年長者不幸身亡。對此台北市長柯文哲今（1）日宣布，未來長照機構的工作人員將比照第一線醫護施打疫苗。





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柯文哲表示，由於這波疫情許多死亡案例都是年長者，加上許多老年人患有慢性疾病，容易在感染新冠肺炎加劇症狀，進而產生生命危險，也因此信義區某安養機構群聚感染，至今已經導致7死。有鑑於此，柯文哲也宣布未來老人安養機構的工作人員，也得優先施打疫苗，以免在感染新冠肺炎後，又將病毒傳染給老年人。





柯文哲強調，該長照機構的人大部分都是中風、失智，是所謂的「三管病人」，屬於本來身體狀況比較差，長照機構躺很多老人，病毒進來死亡率高，但這些老人平常不會出去，怎麼感染？年輕工作人員進來、傳染老人、散開，「要解決這問題，有政策要改變，長照機構的工作人員要優先打疫苗」。



