剪輯師月薪4萬3！網見「日常待遇」狂勸退：超級不值得
擁有高薪工作，絕對是多數人的共同目標。不過就有網友表示，自己目前擔任Youtuber的影片剪輯師，月薪有4萬3，不過「日常待遇」曝光後，卻立刻引來眾多網友苦勸「超級不值得」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 16:59:08
原PO在論壇Dcard上發文提到，「目前在某頻道擔任剪輯師，工作約三年了，但公司不大，所以基本工作不只剪接，基本上算什麼都要做，幫忙回覆訊息到拍攝寫腳本、想行銷方案，偶爾出去拍攝、公司要講英文，而一個月平均剪輯7隻10分鐘影片，剪輯難度算是中等」。
她隨後也分享公司的待遇為「一天$1800計價，一個月大約實拿薪資4萬3到4萬8，基本上沒什麼休假 一個月大約只休五天，扣吃飯工時大約一天10小時，天天要進辦公室，沒有勞健保、無年終、無餐食補助，公司提供剪輯的電腦」這也讓原PO感慨「薪資數字看起來不錯，但幾乎全部奉獻給公司了，一直不懂這樣的薪水算高還算低？」
眾多網友一看完也紛紛大喊「沒有勞健保？你確定是在工作還是當高級奴隸？」、「單以薪資和薪水還有沒勞健保來說是很不OK」、「光沒勞健保，你的薪水就要先扣個幾千元，找下一個工作吧」、「公司光是不用負擔你的勞健保退成本，你就少了至少五千元的薪資，超級不值得」；另外也有不少同行感慨回應「剪片師供過於求，要要求薪資可能會比較困難一點⋯但要有近五萬薪資的工作也不是很容易」、「朋友也是片師，幾乎都忙到沒什麼休息，也才有60K」。（編輯：潘毅）