巴西小鎮全體成人打科興疫苗　有症狀確診降8成

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設在聖保羅的公衛研究中心布坦坦研究所（Instituto Butantan）與北京科興公司籌畫這次試驗。所方今天表示，儘管鄰近城鎮苦於疫情升溫，塞拉納COVID-19疫情卻驟減。
研究結果顯示，從2月初到5月中，塞拉納的染疫病故降低達95%，有症狀的確診數減少80%，確診住院減少86%。
布坦坦研究所指出，塞拉納大規模接種遏止疫情傳播，也讓沒接種疫苗者（18歲以下未成年人、有嚴重健康問題以致無法接種的成人等）的確診與病故減少；鎮上95%符合接種資格的成人同意參與試驗，目前全鎮約75%的居民完整接種兩劑。
聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）主責與北京科興的疫苗合作。他說研究結果顯示只要約75%的人口接種疫苗，就有可能遏止大流行，「證明戰勝疫情的唯一之道就是疫苗」。巴西許多人痛批防疫漫不經心、甚至拒打疫苗的總統波索納洛（Jair Bolsonaro），多利亞是其中之一。
巴西已累計超過46萬人染疫病故，數以千計巴西人29日上街抗議淡化疫情嚴重性的波索納洛；國會就疫情危機展開的調查，發現波索納洛政府疏失眾多，包括去年拒絕接受輝瑞（Pfizer）願提供多達7000萬劑疫苗。波索納洛則批評州長們的封城損害經濟、助長失業。
與北京科興合作在巴西進行疫苗第3期臨床試驗的布坦坦研究所，今天雖沒公布S計畫的完整資料，但表示很快就會公開完整研究。
布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）今天在記者會說：「這是全球首個這類型的試驗。」他說雖然像以色列或智利等國能看出受益於大規模接種，但S計畫才是全球第一個就大規模接種做對照試驗的研究，能提供更精準的結果。
另有美國媒體指出，由於富國搜刮、囤積像是輝瑞&BNT、莫德納（Moderna）等頂尖西方疫苗，使得北京科興疫苗的有效性對開發中國家至關重要。
北京科興在巴西、土耳其、印尼等地進行第3期臨床試驗顯示保護力在50%到90%不等，但最近幾個月相關國家實際使用情況顯示，疫苗保護力優於實驗數據。
印尼上月在首都雅加達對近13萬名醫護所做的研究，顯示接種完兩劑科興疫苗，對預防感染的效力達94%，免於重症住院效力達96%，防止染疫病故近100%；泰國公衛部專家對常接觸病毒的高風險人員追蹤調查，發現科興接種兩劑的保護力是83.3%。
不過北京科興疫苗目前尚未獲世界衛生組織（WHO）核准緊急授權。華爾街日報稍早引述知情的世衛官員指出，因北京科興不若輝瑞、嬌生等西方公司熟悉世衛的審查流程，製造程序與安全性相關數據一直沒到，恐得等6月才會決定。（譯者：陳亦偉）1100601