中市府減社宅租金 盧秀燕呼籲「民間房東跟進」共度難關
台中市政府「紓困十方」針對4處社會住宅提供租金緩繳方案，致力減緩市民衝擊。目前疫情尚未降溫，為讓民眾住得安心、租得放心，市府今（1）日宣布社宅房租「再減租」，祭出為期3個月8折減租方案，以首年租金5折計算，8折減租後等於打4折，價格堪稱全國最優惠。市長盧秀燕希望藉此拋磚引玉，由政府帶頭做起挺房客，鼓勵民間房東跟進，共度新冠肺炎疫情難關。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-01 17:06:04
台中市政府今日下午召開流行疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕說，日前市府因應疫情，已辦理社會住宅租金緩繳紓困方案，但這波新冠肺炎疫情持續延燒，且第三級警戒戰線拉長，造成各界企業主、受雇人或自營工作者持續受不景氣衝擊影響收入，因此市府「以身作則」挺房客，希望能帶頭減少社會住宅租金，各局處會也將盤點所屬場域實施減租行動，並依疫情滾動式調整。
盧秀燕表示，台中社宅租金折扣全台最低，入住第一年5折、第二年6折、第三年7折，以這次8折減租方案計算，優惠折扣後第一年租金最低可到市價4折、第二年4.8折、第三年5.6折。
盧秀燕提到，此次社宅降租方案對象不限於確診者或居家隔離者，只要是台中市社宅的承租者都可受惠，盼藉由市府優先帶頭減租，鼓勵民間租屋市場的房東共體時艱跟進，共度艱難時刻。
都市發展局長黃文彬說明，台中市目前已興辦5000戶社會住宅，此次降租方案對象為已完工的豐原安康段一期200戶、大里光正段一期201戶、南屯精科樂活好宅190戶、太平育賢段一期300戶，4處共891戶，全面實施租金再打8折、為期3個月(追朔到110年5月)的減租方案。
黃文彬也提到，除了減租方案，市府去年即針對社會住宅承租戶辦理租金延後繳納方案，隨著疫情持續升溫，日前也提供承租戶申請租金延後繳納，最長可延後繳納4個月份租金，希望減租、緩繳雙管齊下，減緩社宅承租戶短暫經濟困頓。