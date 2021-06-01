高雄今再增1確診　打麻將後家族群聚1家7口全中

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▲新增確診個案8621，又是一起打麻將的大寮家庭群聚。（圖／高雄市政府提供）

× ▲新增確診個案8621，又是一起打麻將的大寮家庭群聚。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄快篩對象由三類增加到五類，擴增了兩類包括長照機構、社區醫院。（圖／高雄市政府提供）

× ▲高雄快篩對象由三類增加到五類，擴增了兩類包括長照機構、社區醫院。（圖／高雄市政府提供）

今天也是高雄各市場試辦身分證尾數分流的政策首日，對此，高雄市經發局局長廖泰翔表示，在早上已對整體缺失做統正會報，已經重新擬定配套措施，針對騎機車採買的民眾、造成在地住戶不便，將對出入口的設計重新調整，並加派人力讓整體人流更順暢，至於市場外週邊的攤商也會透過市場管理員、區公所、員警，協助他們設置實聯制的QR Code加強管理。