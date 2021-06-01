高雄今再增1確診　打麻將後家族群聚1家7口全中

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高雄市長陳其邁表示，除了雙北地區社區傳播明顯外，其他地區都還是以麻將間、家庭群聚為主。他提醒民眾，端午節連假將至，依照先前母親節過後疫情大爆發的經驗，請民眾務必在端午節間減少人員移動，可用視訊方式團聚。他也引用確診數統計圖表說明，包括戴口罩、保持社交距離等管控，從曲線變化可看到疫情稍微趨緩，但還是不能鬆懈。
同時高雄市政府防疫快篩對象由原來三類增加至五類，擴增了兩類包括長照機構、社區醫院，五類相關人員可申請至23家採檢醫院或10處社區快篩站進行快篩。也就是新增定快篩對象為5月1日後有雙北旅遊史且有症狀者、與串門子燒烤店相關者、5月12日後14天內出現3次或7天內2次呼吸道症狀者。增加兩類為住宿型長照機構所有照護與行政人員，預計3天內全數篩檢；以及社區醫院的住院病人、陪病家屬、院內員工與看護。相關人員可申請至23家採檢醫院、或10處社區快篩站進行快篩。
今天也是高雄各市場試辦身分證尾數分流的政策首日，對此，高雄市經發局局長廖泰翔表示，在早上已對整體缺失做統正會報，已經重新擬定配套措施，針對騎機車採買的民眾、造成在地住戶不便，將對出入口的設計重新調整，並加派人力讓整體人流更順暢，至於市場外週邊的攤商也會透過市場管理員、區公所、員警，協助他們設置實聯制的QR Code加強管理。
至於針對前立委黃昭順打疫苗案，陳其邁一改平常說話的口吻表示，插隊這樣也沒有道理，這是命令，若再違規就嚴厲做處罰。他強調，已對義大大昌醫院提出嚴厲警告，施打疫苗就是造冊，循序漸進沒有例外與特權，規定就是如此，沒有人有任何例外，也拜託負責施打的醫院要珍惜人民對醫護的信賴，大昌醫院案市府衛生局口頭與書面提出嚴厲警告不能有任何人特殊身分插隊打疫苗，就算有剩餘也是後面的遞補上來。
衛生局技正潘炤穎也表示，經查詢黃昭順身分別的疑義，目前登記在台北市執業，雖然依中央流行疫情指揮中心發布，目前專責醫院內三類人員包括藥師，但黃昭順是否含括在內有問台北市衛生局，還要正式行文對是否冊列說明。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。