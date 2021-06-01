影射郭台銘買的疫苗快過期！她列4點駁斥台大醫：恰當嗎

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針對鴻海集團創辦人郭台銘從德國空運500萬劑BNT疫苗，李秉穎今（1）日接受周玉蔻主持的《蔻蔻早餐》專訪時提到，「聽說那批疫苗已經快要到期」，如果要進來台灣，再經過藥證、封緘，有效期可能就到了，是否來得及接種，都要納入考量。
不過此說法也引發劉宥彤不滿，「創辦人（郭台銘）說送件之後就ㄧ切以指揮中心的說法為主，也說感謝政府協助，一定要和政府密切合作（所以基金會不能說話了），這是應該的，團結才是逆境的解藥，老人家說話應該要聽！」
劉宥彤也列出四點反駁李秉穎：
1. 李醫師講很多關於國產疫苗的事，我記得創辦人的7點聲明中，立場是不論何種疫苗，都是在和時間賽跑，都應該盡可能爭取努力
2.「聽說」這種字眼可以直接說一下聽誰說嗎？用這種沒由來的聽說就可以幫人、事、物貼標籤的做法～～如果是以政府立場發言，恰當嗎？
3.早上李醫生發言時，文件都還沒送到主管機關，就提前「聽說研判」，這樣真的是負責任的態度？
4.低調是創辦人一直說一直交代我，雖然一定會被唸，但我低調的說「沒有」、「因為我沒有聽說，台灣社會都是聽李醫生說的！」
最後劉宥彤也狠酸「李醫生應該是個人立場聽說，而我也只是個人意見！以上不代表基金會或任何人之立場，就是常識判斷！任何事情文件已送到，就依主管機關説法為主！」（編輯：潘毅）
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