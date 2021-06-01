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影射郭台銘買的疫苗快過期！她列4點駁斥台大醫：恰當嗎

▲永齡基金會執行長劉宥彤不滿李秉穎在廣播節目中影射郭台銘購買的疫苗快過期，列出4點駁斥。（圖／翻攝劉宥彤臉書）
▲永齡基金會執行長劉宥彤不滿李秉穎在廣播節目中影射郭台銘購買的疫苗快過期，列出4點駁斥。（圖／翻攝劉宥彤臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 17:40:07

近期台灣疫情延燒，也讓民眾開始對於疫苗議題十分關注。而鴻海創辦人郭台銘也透過鴻海公司與永齡基金會遞件，申請購買500萬劑BNT疫苗。不過指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎則在廣播節目中提及「聽說這批疫苗快過期了」，也引發永齡基金會執行長劉宥彤不滿，並列出4點駁斥。

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▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）
針對鴻海集團創辦人郭台銘從德國空運500萬劑BNT疫苗，李秉穎今（1）日接受周玉蔻主持的《蔻蔻早餐》專訪時提到，「聽說那批疫苗已經快要到期」，如果要進來台灣，再經過藥證、封緘，有效期可能就到了，是否來得及接種，都要納入考量。

▲永齡基金會執行長劉宥彤不滿發文。（圖／翻攝劉宥彤臉書）
▲永齡基金會執行長劉宥彤不滿發文。（圖／翻攝劉宥彤臉書）
不過此說法也引發劉宥彤不滿，「創辦人（郭台銘）說送件之後就ㄧ切以指揮中心的說法為主，也說感謝政府協助，一定要和政府密切合作（所以基金會不能說話了），這是應該的，團結才是逆境的解藥，老人家說話應該要聽！」

劉宥彤也列出四點反駁李秉穎：

1. 李醫師講很多關於國產疫苗的事，我記得創辦人的7點聲明中，立場是不論何種疫苗，都是在和時間賽跑，都應該盡可能爭取努力

2.「聽說」這種字眼可以直接說一下聽誰說嗎？用這種沒由來的聽說就可以幫人、事、物貼標籤的做法～～如果是以政府立場發言，恰當嗎？

3.早上李醫生發言時，文件都還沒送到主管機關，就提前「聽說研判」，這樣真的是負責任的態度？

4.低調是創辦人一直說一直交代我，雖然一定會被唸，但我低調的說「沒有」、「因為我沒有聽說，台灣社會都是聽李醫生說的！」

最後劉宥彤也狠酸「李醫生應該是個人立場聽說，而我也只是個人意見！以上不代表基金會或任何人之立場，就是常識判斷！任何事情文件已送到，就依主管機關説法為主！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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