口罩女填「實名制」洩春光　本尊被釣出：私訊爆量

本土疫情拉警報，全國實施三級警戒，外出除了戴口罩，進出公共場所都需進行掃QR CORE或填寫紙本的實名制。近日一張照片在網上瘋傳，一名妙齡女子彎腰填寫實名制資料，胸前風光乍洩，引起網友暴動，沒想到，最後竟釣出當事人發文回應。
娛樂中心／綜合報導
2021-06-01 17:40:34｜2021-06-01 18:36:12
這張引發關注的照片，拍攝地在一間商店，該女子留著長髮、戴口罩，穿低胸衣搭單寧外套，傾身填寫個人資料，一側傲人上圍意外見客，疑似轉發的網友在配文寫下：「剛剛看到一個女生超正，跟在她後面進去7-11，現在名字跟電話都有了，謝謝實名制。」
口罩正妹真實身分掀起熱議，有趣的是，一位張姓女網友昨在個人IG貼出該張偷拍照，證實自己就是本尊，還搞笑地說：「你們不要偷偷捕獲我啦！害我以為政府要抓我隔離，嚇死寶寶！」並說照片是在台中疫情爆發前所拍，現在都在家防疫。
張姓女網友昨（31日）再度發文，透露自己的「私訊爆量」，感謝大家的關心，更不忘宣導防疫，「我有乖乖戴口罩，你們也要乖乖戴好喔！希望疫情趕快控制住，還給大家平靜的生活。」（編輯：楊穎軒）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。