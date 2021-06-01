金管會點頭！若半數行員居家隔離　銀行分行可暫停營業

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金管會表示，在調整檢查計畫部分，採取非現場檢查方式，聚焦於重要業務及營運持續管理，並考量金融機構營運及人力調度情形，酌予調降檢查家數、增加檢查人天數，以減輕金融機構負擔；檢查缺失改善情形的函報期限得申請展延，以不超過1個月為原則；單一申報窗口除特定報表外，其餘報表申報截止日均展延5日。
此外，金融機構稽核單位可於年度內調整查核次序或期程，對國內營業單位得於兼顧內部控制有效、內部稽核功能發揮及稽核人員安全等原則下，自行衡酌查核方式。
在會中在議意見交流時， 彰銀也提出有分行2名行員確診，半數分行分行居家隔離，導致人力調派困難之問題。因此，金管會經研議後，今日將發函說明，若同一分行有半數以上行員居家隔離、致有人力調度困難之虞，銀行得提具該分行暫停營業的原因、具體時程規劃及客戶權益保障措施等，經內部一定程序授權後，函報金管會備查。銀行亦須將暫停營業的配套措施於營業場所及網站上公告，以利客戶知悉。
金管會也強調，對於銀行防疫措施是隨疫情狀況作滾動式檢討，希望在行員安全及客戶需求之間取得最大平衡，也再次呼籲民眾儘量多利用自動化設備及網路銀行等線上服務，必要時才臨櫃辦理業務。
不過，金管會表示目前國內銀行只有花旗銀行5家分行包括板橋分行、襄陽分行、永和分行、敦化分行及天母分行縮短營業時間，從上午9時至下午1時30分。
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