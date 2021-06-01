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金管會點頭！若半數行員居家隔離　銀行分行可暫停營業

▲金管會同意若銀行同一分行有半數以上行員居家隔離，導致有人力調度困難之虞，該分行可暫停營業。（示意圖／記者陳明安攝，2021.05.16）
▲金管會同意若銀行同一分行有半數以上行員居家隔離，導致有人力調度困難之虞，該分行可暫停營業。（示意圖／記者陳明安攝，2021.05.16）

記者顏真真/台北報導

2021-06-01 17:55:24

國內本土疫情延燒，國內銀行員工染疫情況也持續增加，甚至有銀行1家分行2名員工確診，導致半數員工要居家隔離，而原先基於金融服務不中斷，金管會僅表示銀行可縮短營業時間，不能暫停營業，但有銀行反映人力調度困難，金管會今（1）日召開「銀行業防疫措施事宜」視訊會議，在會中也同意若同一分行有半數以上行員居家隔離、致有人力調度困難之虞，銀行可提具該分行暫停營業原因、具體時程規劃及客戶權益保障措施等，經內部一定程序授權後，函報金管會備查，但銀行必須將暫停營業的配套措施於營業場所及網站上公告，以利客戶知悉。

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金管會今日邀集全國聯合會及全體本國銀行董事長（總經理），召開「銀行業防疫措施事宜」視訊會議，除說明現行政策與措施，也與全體銀行業者進行意見交流。金管會主委黃天牧在會中表示，銀行員工的健康安全以及民眾、企業對金融服務的需求，均是深受重視的，金管會相關措施規劃均儘量兼顧兩者的平衡，並考量銀行服務在經濟體系中的重要性。除日前已宣布的彈性調整每日營業時間與營業範圍、減少面對面的替代性處理方案等外，金管會在今日會議中亦說明金融檢查3大因應調整措施。

金管會表示，在調整檢查計畫部分，採取非現場檢查方式，聚焦於重要業務及營運持續管理，並考量金融機構營運及人力調度情形，酌予調降檢查家數、增加檢查人天數，以減輕金融機構負擔；檢查缺失改善情形的函報期限得申請展延，以不超過1個月為原則；單一申報窗口除特定報表外，其餘報表申報截止日均展延5日。

此外，金融機構稽核單位可於年度內調整查核次序或期程，對國內營業單位得於兼顧內部控制有效、內部稽核功能發揮及稽核人員安全等原則下，自行衡酌查核方式。

在會中在議意見交流時， 彰銀也提出有分行2名行員確診，半數分行分行居家隔離，導致人力調派困難之問題。因此，金管會經研議後，今日將發函說明，若同一分行有半數以上行員居家隔離、致有人力調度困難之虞，銀行得提具該分行暫停營業的原因、具體時程規劃及客戶權益保障措施等，經內部一定程序授權後，函報金管會備查。銀行亦須將暫停營業的配套措施於營業場所及網站上公告，以利客戶知悉。

金管會也強調，對於銀行防疫措施是隨疫情狀況作滾動式檢討，希望在行員安全及客戶需求之間取得最大平衡，也再次呼籲民眾儘量多利用自動化設備及網路銀行等線上服務，必要時才臨櫃辦理業務。

不過，金管會表示目前國內銀行只有花旗銀行5家分行包括板橋分行、襄陽分行、永和分行、敦化分行及天母分行縮短營業時間，從上午9時至下午1時30分。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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