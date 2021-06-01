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搶匪衝撞警車突圍逃逸　中警重新佈署逮捕一嫌

▲黃姓搶匪衝撞警車逃逸，上午被警方循線逮獲(圖/記者鄧力軍翻攝 )
▲黃姓搶匪衝撞警車逃逸，上午被警方循線逮獲(圖/記者鄧力軍翻攝 )

記者鄧力軍/台中報導

2021-06-01 17:55:54

台中市今(1)日凌晨在北區雙十路二段發生一起搶奪案，鐘姓被害人寄送包裹時，被一名身分不詳男子搶奪手機及汽車鑰匙，警方一度追進一處巷子內堵住歹徒去路，原以為已手到擒來，詎料歹徒駕車衝撞突圍而去，警方重整兵力再次搜捕，上午9點多在太原路優勝美地汽車旅館逮捕黃姓嫌犯，並起出贓物，警詢後依搶奪等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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黃姓歹徒駕駛被害人所有的自小客車朝三民路方向倉皇逃逸，第二分局警方獲報後立即通報鄰近各單位線上警網實施攔截圍捕，逃逸過程中犯嫌更換車牌企圖躲避警方追緝，並於北區青島路段擦撞一重機車後繼續逃竄，警方於凌晨2時許在東區東光園路64巷內發現該車，第二分局育才所巡邏車追進巷內，並堵住嫌去路，詎料搶嫌竟加速倒車，衝撞警車成功突圍逃逸。

警方重新佈署警力持續搜捕，並依路口監視器追蹤歹徒行進路線，警方上午在大里區東昇路發現該車行蹤，惟犯嫌已離開現場，經警方專案小組多方監控，鎖定嫌犯應該在北區中清路段附近，遂即逐一查訪周遭汽車旅館，復於09:25在太原路優勝美地汽車旅館發現犯嫌，當場施以盤查，確認身分為黃姓犯嫌(80年次)並起獲新臺幣現金2萬餘元、手機等贓證物。

 

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