影／不再公布校正回歸數字　柯文哲：不需要發明那種名詞

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，不過根據防疫指揮中心公布的數據顯示，目前疫情狀況有趨緩，確診數也持續下降，指揮官陳時中今（1）日宣布，將考慮不再公布校正回歸的相關數據。對此台北市長柯文哲今天下午在北市防疫記者會上，就表示當初本來就不需要發明那種名詞，講清楚是因為PCR篩檢塞車，一時卡住就好。





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陳時中在今天的例行防疫記者會上表示，近日來校正回歸的數目多數仍是在台北市及新北市，不過現在一天比一天少，相信這兩天可以解決之前塞車的事情，之後不會再有很多案件需要校正回歸，「考慮不再公布校正回歸的資料」，應以不影響疫情為走向。





針對這樣的說法，柯文哲則表示當時是因為病例太多，導致PCR檢驗塞車，當初也不用發明「校正回歸」這個名詞，只要講清楚是因為PCR篩檢塞車，然後一時間卡住就好。現在PCR檢驗量能慢慢加大，通報時差就縮短，減少壅塞的機會，「反正就是遇到問題，把問題解決就好。」



