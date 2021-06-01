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影／不再公布校正回歸數字　柯文哲：不需要發明那種名詞

▲針對未來可能不再公布校正回歸數目一事，台北市長柯文哲表示一開始就不該發明這個名詞，好好解釋清楚就好。（圖／台北市政府提供）
▲針對未來可能不再公布校正回歸數目一事，台北市長柯文哲表示一開始就不該發明這個名詞，好好解釋清楚就好。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-01 18:24:18｜2021-06-01 18:37:59

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，不過根據防疫指揮中心公布的數據顯示，目前疫情狀況有趨緩，確診數也持續下降，指揮官陳時中今（1）日宣布，將考慮不再公布校正回歸的相關數據。對此台北市長柯文哲今天下午在北市防疫記者會上，就表示當初本來就不需要發明那種名詞，講清楚是因為PCR篩檢塞車，一時卡住就好。

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陳時中在今天的例行防疫記者會上表示，近日來校正回歸的數目多數仍是在台北市及新北市，不過現在一天比一天少，相信這兩天可以解決之前塞車的事情，之後不會再有很多案件需要校正回歸，「考慮不再公布校正回歸的資料」，應以不影響疫情為走向。

針對這樣的說法，柯文哲則表示當時是因為病例太多，導致PCR檢驗塞車，當初也不用發明「校正回歸」這個名詞，只要講清楚是因為PCR篩檢塞車，然後一時間卡住就好。現在PCR檢驗量能慢慢加大，通報時差就縮短，減少壅塞的機會，「反正就是遇到問題，把問題解決就好。」

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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