力挺第一線防疫人員 屏縣加保防疫險擴大疫苗施打對象
國內新冠肺炎疫情延燒，第一線防疫人員首當其衝，為維護前線防疫人員的安全，縣長潘孟特別指示，自籌經費為全縣4396名防疫人員加保防疫險，此外，屏縣31日晚再度接獲中央撥配第二波5600劑疫苗，除部分優先第一線醫護人員施打，並擴及第二類警、消及清潔隊員，讓他們執行工作更有保障。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-01 19:07:54
潘孟安表示，疫情延燒，站在第一線篩檢、診療的醫護人員風險最大，為保持醫事人力，維護醫療照護量能，疫苗以醫護人員為優先施打對象。
屏東縣在上星期獲中央撥配4000劑新冠肺炎疫苗，5月28日起已開始為第一線醫護人員施打，31日晚第二波5600劑疫苗，其中2100劑仍由醫護人員施打，3500劑則於1日撥配給33鄉鎮衛生所，讓第二類防疫人員：消防、海巡、警察及清潔隊員施打。
潘孟安強調，屏東現階段分配到的疫苗不足以支應縣內需求，縣府雖尊重中央的調度，但仍將繼續向中央爭取，以維護第一線防疫人員健康，守住疫情防線。
此外，潘孟安指出，前線防疫人員不論是醫護、警消、衛生、清消、檢驗等，都暴露在高風險環境中，為體恤防疫人員，縣府為縣府團隊所屬一級機關及各鄉鎮市公所的第一線執行防疫的工作人員共計4396人投保防疫保險，期望提供最優質的保障給第一線的防疫人員。
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