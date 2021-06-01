疫情燒！防疫保單理賠金額近億元 疫苗險投保逾30萬件
國內新冠肺炎本土疫情持續延燒，防疫保單也持續熱賣，根據金管會 今（1）日公布最新統計，截至5月31日為止，防疫保單已銷售504萬件，若與5月26日的430萬件相較，短短2個工作日就多了74萬件，而隨著本確診人數飆破7千人，防疫保單理賠件數也增加有1237件，理賠金額也近億元，達到新台幣9339萬元。此外，隨著疫苗接種陸續到貨及施打，疫苗險也跟著熱賣，投保件數已有30.9萬多件，保費收入8938萬元。
記者顏真真/台北報導
2021-06-01 19:04:20
金管會保險局指出，截至5月31日止，國內有11家產險、31張防疫保單，投保件數更達504萬件，保費收入亦達25.86億元。至於理賠方面，截至5月底止，所有產險防疫保單合計理賠1237多件，理賠總金額9339多萬元，其中光是台灣產險防疫保單已核保出單就有287萬件，理賠也有878件之多，占總理賠件數的71%，理賠金額達8433萬元。
此外，隨著本土疫情延燒，新冠肺炎疫苗施打踴躍，疫苗險也跟著熱賣，根據金管會保險局統計，自4月17日核准富邦產及安達產險銷售，加上兆豐產險也加入，截至5月31日止，投保件數達30萬9000多件，總銷售金額8938萬元。
至於目前市面上還有11家產險公司共31張防疫保單仍在市面銷售，其中包含疫苗險，而金管會自6月起也全面開放網路銷售防疫保單，同時，多家壽險業也放寬新冠肺炎住院治療理賠條件，但仍要提醒民眾，在投保前還是需要充分了解自己需求及各家理賠條件，再進行投保。
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