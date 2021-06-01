COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

挺醫護！高市府推「溫馨休息棧」

▲高雄市政府推出「挺醫護溫馨休息棧」計畫。（圖／高市府觀光局提供）
▲高雄市政府推出「挺醫護溫馨休息棧」計畫。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉/綜合報導

2021-06-01 19:01:17

近期疫情嚴峻，高雄市政府為體恤第一線防疫醫護人員的辛勞及他們欲保護家人的心態，推出「挺醫護溫馨休息棧」計畫。近日由觀光局媒合由在地企業及醫學中心共同出資，結合旅宿業者提供舒適安全的住宿環境，齊心加入挺醫護行列，創造企業家及旅宿業者回饋社會、醫院照顧員工的三贏局面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市府觀光局及相關業者，以實際行動支持前線醫護人員。（圖／高市府觀光局提供）
▲高市府觀光局及相關業者，以實際行動支持前線醫護人員。（圖／高市府觀光局提供）
觀光局局長周玲妏表示，具有公衛背景的高雄市長陳其邁日前特別責成觀光局，為醫護人員提供舒適的住宿環境、減少住家與醫院間的奔波辛勞及傳播風險，並體貼其擔心家人染疫的心情，在下班後能充分休息恢復精神，以提升防疫人員安全感及工作效率，進而規劃暖心挺醫護2.0「挺醫護溫馨休息棧」計畫。

在四大醫學中心及專責民生醫院附近尋找適合的優質旅館，在完成清消後，由旅宿業者吸收部分房價，其餘由觀光局媒合善心企業家及醫院共同出資響應，共同照顧最辛勞的第一線醫療防疫人員，而且住宿完全零負擔，讓辛苦的醫護人員能安心入住。

▲目前已有康橋商旅覺民館及御宿商旅站前館2家業者踴躍呼應「挺醫護溫馨休息棧」計畫。（圖／高市府觀光局提供）
▲目前已有康橋商旅覺民館及御宿商旅站前館2家業者踴躍呼應「挺醫護溫馨休息棧」計畫。（圖／高市府觀光局提供）
目前已有康橋商旅覺民館及御宿商旅站前館2家業者踴躍呼應「挺醫護溫馨休息棧」計畫，共可提供238間房間專供醫護人員入住。

高市長庚、榮總、高醫及義大等四大醫學中心，及專責民生醫院第一線防疫醫護人員，只要持有上述醫學中心及專責醫院開立之優惠住宿憑證及工作識別證，先以電話向飯店預定住宿日期及間數，即可享有住宿完全免費的福利。高市府觀光局及相關業者，以實際行動支持前線醫護人員，展現同島一命、同心抗疫的態度與決心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀