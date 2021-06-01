挺醫護！高市府推「溫馨休息棧」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市府觀光局及相關業者，以實際行動支持前線醫護人員。（圖／高市府觀光局提供）

× ▲高市府觀光局及相關業者，以實際行動支持前線醫護人員。（圖／高市府觀光局提供）

在四大醫學中心及專責民生醫院附近尋找適合的優質旅館，在完成清消後，由旅宿業者吸收部分房價，其餘由觀光局媒合善心企業家及醫院共同出資響應，共同照顧最辛勞的第一線醫療防疫人員，而且住宿完全零負擔，讓辛苦的醫護人員能安心入住。





▲目前已有康橋商旅覺民館及御宿商旅站前館2家業者踴躍呼應「挺醫護溫馨休息棧」計畫。（圖／高市府觀光局提供）

× ▲目前已有康橋商旅覺民館及御宿商旅站前館2家業者踴躍呼應「挺醫護溫馨休息棧」計畫。（圖／高市府觀光局提供）

高市長庚、榮總、高醫及義大等四大醫學中心，及專責民生醫院第一線防疫醫護人員，只要持有上述醫學中心及專責醫院開立之優惠住宿憑證及工作識別證，先以電話向飯店預定住宿日期及間數，即可享有住宿完全免費的福利。高市府觀光局及相關業者，以實際行動支持前線醫護人員，展現同島一命、同心抗疫的態度與決心。



