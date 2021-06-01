挺醫護！高市府推「溫馨休息棧」

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光局局長周玲妏表示，具有公衛背景的高雄市長陳其邁日前特別責成觀光局，為醫護人員提供舒適的住宿環境、減少住家與醫院間的奔波辛勞及傳播風險，並體貼其擔心家人染疫的心情，在下班後能充分休息恢復精神，以提升防疫人員安全感及工作效率，進而規劃暖心挺醫護2.0「挺醫護溫馨休息棧」計畫。
在四大醫學中心及專責民生醫院附近尋找適合的優質旅館，在完成清消後，由旅宿業者吸收部分房價，其餘由觀光局媒合善心企業家及醫院共同出資響應，共同照顧最辛勞的第一線醫療防疫人員，而且住宿完全零負擔，讓辛苦的醫護人員能安心入住。
目前已有康橋商旅覺民館及御宿商旅站前館2家業者踴躍呼應「挺醫護溫馨休息棧」計畫，共可提供238間房間專供醫護人員入住。
高市長庚、榮總、高醫及義大等四大醫學中心，及專責民生醫院第一線防疫醫護人員，只要持有上述醫學中心及專責醫院開立之優惠住宿憑證及工作識別證，先以電話向飯店預定住宿日期及間數，即可享有住宿完全免費的福利。高市府觀光局及相關業者，以實際行動支持前線醫護人員，展現同島一命、同心抗疫的態度與決心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。