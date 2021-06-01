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疫苗分配不公？林右昌籲中央：北北基桃應一視同仁

▲基隆市長林右昌認為，北北基桃是一個生活圈，病毒不會分縣市，惟有幾個城市一起合作，進行區域聯防，才能夠讓疫情穩定下來。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌認為，北北基桃是一個生活圈，病毒不會分縣市，惟有幾個城市一起合作，進行區域聯防，才能夠讓疫情穩定下來。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-01 18:57:13｜2021-06-02 00:07:59

北北基桃是一個首都生活圈！基隆市長林右昌今（1）日呼籲，基隆很多人都是在雙北工作而染疫，因此中央在分配疫苗時，應該把北北基桃視為一個共同區域，比照雙北把第1到第3類的人，都納入優先施打的對象。

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林右昌表示，CDC今日撥發給基隆市的1700劑疫苗，是因為基隆市第1類的醫護人員共約6800人，已完成疫苗的接種的有5100人，此次中央撥補的數目，就是針對第一類尚未施打疫苗的醫護人員；不過，基隆市很多確診的個案都是在雙北染疫，呼籲中央在分配疫苗時，應該把北北基桃視為同一區域。

▲基隆市長林右昌說，今日8位確診的個案中，很多確診的個案都是在雙北染疫。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌說，今日8位確診的個案中，很多確診的個案都是在雙北染疫。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌在下午的線上記者會指出，今日8位確診的個案中，案8556是50多歲在台北靠行的男性計程車司機，其岳母住在新北市；日前岳母與妻子經採檢確診（新北個案），他則被匡列為居家隔離者，5月30日因身體不適就醫，經採檢後也確診，目前正在進行疫調中。

林右昌說，其他確診的個案中，案8686是在台北藝術中心工地擔任營造工程師的20多歲男性，案8789是在台鐵南港車站紀念品商店工作的40多歲女性；林右昌認為，北北基桃是一個生活圈，病毒不會分縣市，惟有幾個城市一起合作，進行區域聯防，才能夠讓疫情穩定下來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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