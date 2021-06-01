男友衝朋友家聚會！苦勸遭反嗆「沒亂跑」　她爆氣全檢舉

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男友卻回應，「我們都有戴口罩，也沒有亂跑，只是吃早餐而已，疫情從雙北飄過來？」原PO這時才發現，對方根本沒有危機意識，氣憤的說「雖然我們不能控制其他人的行動，但乖乖待在家，就是對疫情最大的幫助」，不過男友依舊不理會她，還說晚上要到朋友家慶生，這讓她徹底氣瘋「都什麼時候了還在慶生，真的是…」。
貼文曝光後，網友們也紛紛怒罵，「就是僥倖心態，想賭那個機率而已」、「妳都講成這樣了，他還聽不下去，太扯了吧」、「分手吧這種邏輯死亡男不要也罷」、「你現在做的兩件事，第一，分手；第二，打1922」、「偏偏這種僥倖心態的人，更容易忽略疫情的嚴重性」、「這種另一半不太行欸，真心建議分手」。
事後，原PO也在留言區補充，雖然男友有拍照、錄影給她那天是5月20日，但她還是決定寄信檢舉，將群聚的照片、影片通報給相關單位，「然後大家不用擔心喔，我們是遠距，已經1個多月沒見面了，我也不會跟他見面的」。
針對室內群聚的問題，中央流行疫情指揮中心在5月19日就曾宣布，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，違者將受罰，希望民眾全力配合防疫，切勿有違規群聚情形發生。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。