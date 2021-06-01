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男友衝朋友家聚會！苦勸遭反嗆「沒亂跑」　她爆氣全檢舉

▲女網友抱怨，男友最近常到朋友家聚會吃飯，而且一次都5人以上，甚至還說要一起慶生。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲女網友抱怨，男友最近常到朋友家聚會吃飯，而且一次都5人以上，甚至還說要一起慶生。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 19:27:34｜2021-06-01 21:41:08

台灣疫情持續爆發，全國三級警戒也延至6月14日，因此許多民眾都選擇在家防疫，減少不必要的外出。不過，就有網友抱怨，男友最近常到朋友家吃飯，而且一次都5人以上，她擔心男友會染疫，好心提醒卻遭對方反嗆，讓她相當氣憤，貼文一出，也引起網友撻伐。

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原PO在《Dcrad》表示，男友最近常到朋友家吃飯， 一次都5人以上，她擔心男友會染疫，但跟對方講很多次都沒用，讓她感到無奈又生氣。她接著貼出對話記錄，只見男友傳訊息說要跟朋友去吃早餐，她立刻提醒「現在待在家不要亂跑比較好，若接觸過的人確診了，身邊的親友很有可能被傳染」。

男友卻回應，「我們都有戴口罩，也沒有亂跑，只是吃早餐而已，疫情從雙北飄過來？」原PO這時才發現，對方根本沒有危機意識，氣憤的說「雖然我們不能控制其他人的行動，但乖乖待在家，就是對疫情最大的幫助」，不過男友依舊不理會她，還說晚上要到朋友家慶生，這讓她徹底氣瘋「都什麼時候了還在慶生，真的是…」。

▲男友不但不理會原PO的提醒，還嗆「疫情從雙北飄過來？」（圖／翻攝自《Dcard》
▲男友不但不理會原PO的提醒，還嗆「疫情從雙北飄過來？」（圖／翻攝自《Dcard》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛怒罵，「就是僥倖心態，想賭那個機率而已」、「妳都講成這樣了，他還聽不下去，太扯了吧」、「分手吧這種邏輯死亡男不要也罷」、「你現在做的兩件事，第一，分手；第二，打1922」、「偏偏這種僥倖心態的人，更容易忽略疫情的嚴重性」、「這種另一半不太行欸，真心建議分手」。

事後，原PO也在留言區補充，雖然男友有拍照、錄影給她那天是5月20日，但她還是決定寄信檢舉，將群聚的照片、影片通報給相關單位，「然後大家不用擔心喔，我們是遠距，已經1個多月沒見面了，我也不會跟他見面的」。

針對室內群聚的問題，中央流行疫情指揮中心在5月19日就曾宣布，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，違者將受罰，希望民眾全力配合防疫，切勿有違規群聚情形發生。（編輯：許智超）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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