火鍋控在家也能享用　　惹鍋推迷你外帶鍋百元有找藏愛心

三級警戒來襲，民眾出門意願低，待在家享用外帶美食已成防疫新生活。在中部快速展店的平價個人火鍋「惹鍋」，看準火鍋控宅家也要解饞，全力拼外帶，除了推出百元有找迷你外帶鍋，即日起全店各品項外帶自取，85折再送飲料，指定雙龍蝦精緻套餐加碼送A5和牛，讓火鍋控在家也能享受超值澎湃美味火鍋。





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「惹鍋」主打平價個人鍋，在台中起家後，迅速跨縣市往彰化、南投及雲林展店，目前已有9家分店，是中部火鍋界黑馬。惹鍋展店快速，平價策略奏效外，火鍋品項多，口味涵括山珍海味，有原味、泰式酸辣、麻辣、起司牛奶、番茄、咖哩、南瓜、海鮮、辣番茄、燒酒雞、麻油雞和蔬菜鍋等等，應有盡有，平均單價約200元，選擇又多，能滿足每一張挑剔的嘴。





▲平價火鍋店「惹鍋」，品項多元，山珍海味盡在惹鍋，其中海鮮鍋食材新鮮頂級，價格親民。（圖／業者提供）

惹鍋在疫情爆發前，營業時間從中午到翌日凌晨，很受夜貓族歡迎。自從五月中旬警戒升至第三級，各縣市宣布餐飲禁內用，九家分店原本就與外送平台合作，外送服務維持外，更一波波推出外帶自取優惠搶客。第一波即日起至６月14日，全店各品項８５折再送飲料。業者說，都會區消費者原本就習慣外送、外帶，如今外帶又有折扣加持，業績都能維持平穩。





此外，本著「疫起防疫」，業者在疫情期間特別推出迷你外帶鍋，包括原味、起司牛奶及麻辣三種口味，肉品有牛羊豬三選一，每份89元及99元，分量較個人鍋略少一些，價位卻直接打了對折，超殺優惠藏有「愛心」。業者說，疫情衝擊很多人放無薪假沒收入，百元有找就能飽餐一頓，人人吃得起，希望略盡一點力，大家同心共度這一關。





▲惹鍋招牌之一起司牛奶鍋，湯頭濃郁，香氣撲鼻，是必點美食。（圖／業者提供）

到惹鍋用餐，起司牛奶鍋是必點人氣鍋，和著起司濃郁香氣的湯頭，連怕胖的粉領族都擋不住誘惑，一口接一口，欲罷不能。至於熱賣的海鮮鍋，食材新鮮頂級，CP值超優。以這波指定優惠的招牌雙龍蝦套餐為例，外帶自取８５折優惠後，２隻重約450公克新鮮龍蝦，鮮蝦、牡蠣、鮑魚、蔬菜盤，及加碼送的A5和牛、飲料，雙人共享僅要九百多元，每天都能接到訂單。



