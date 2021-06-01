醫護遭確診者砍！同事心疼還原「現場慘況」：只能一直逃

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對此，網紅麻醉護理師「賴青」就在instagram上表示「如果今天自己家人、親人無差別的被砍？是怎樣的心情呢？」隨後她透露一名自稱是遭砍傷醫護的同事傳來訊息，對方指出當天早上主護本在發放餐點，隨即發現確診者突然走出病房外，當下主護勸阻病人趕緊回到病房內，沒想到病人立馬拿出水果刀，朝主護的腹部、後腰和雙腳攻擊。第二名醫護見狀本想出手幫助，卻也被患者拿刀捅傷。最後第三名醫護立馬找尋他人求助，但仍不幸腹部也被劃傷。
由於當天早上七點根本沒什麼人上班，且在隔離病房求助相當困難，「我們只能一直逃，逃到某個病房，拿出手機跟護理長求救，再來報警，之後是警察制伏病人」。同事坦言，前兩名醫護深受重傷，地板也都是他們的血跡，其中一名醫護右手神經斷裂，雖然已經接回去，但要恢復以往只能靠後續的復健。
該名同事難過表示，他們每天必須戴N95口罩、穿隔離衣，脫下衣服全身都濕透，「每天都這麼告訴自己：我們的職業是救人，現今醫療量能已嚴重不足還被這樣對待....真的覺得難過又憤怒」，也希望這段訊息能透過賴青的力量，讓大家更正視這件事情。
收到訊息後，賴青也沉痛喊話「身為同業不知道能為她們做什麼，只好用自己微薄的影響力，把這則真實的私訊轉發，讓大家都明白，希望大家多一點尊重、同理，因為有一天你我都要進醫院，視病猶親的護理師才會在我們身邊，永續下去...好嗎？」
貼文一出後，至今已有超過4.2萬人按讚，不少網友也紛紛心疼留言，「看過新聞時很憤怒又很害怕，希望受傷的護理人員早日康復」、「杜絕醫療暴力！！！」、「心疼你們也謝謝你們」、「好令人傷心和氣憤」、「借轉發，這件事真的太太太太過分！也真的辛苦醫護人員了，都已經那麼盡心盡力在努力，卻遇到這種人，真的很生氣很心疼！」（編輯：陳雅雲）
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