COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

醫護遭確診者砍！同事心疼還原「現場慘況」：只能一直逃

▲雙和醫院驚傳3名醫護人員遭到確診患者砍傷，新北市長侯友宜得知後也前往探視受傷醫護。對此，麻醉護理師「賴青」透露一名自稱是遭砍傷醫護的同事傳來訊息，還原了當天現場慘狀。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲雙和醫院驚傳3名醫護人員遭到確診患者砍傷，新北市長侯友宜得知後也前往探視受傷醫護。對此，麻醉護理師「賴青」透露一名自稱是遭砍傷醫護的同事傳來訊息，還原了當天現場慘狀。（圖／新北市政府新聞局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 20:29:39｜2021-06-01 21:59:19

國內疫情狂燒，不少醫護人員站在第一線守護人民，孰料，新北雙和醫院驚傳3名護理師遭到確診病患持刀砍傷，其中一位右手韌帶甚至斷裂，恐影響職業生涯，消息曝光後也引發各界譴責和關注。對此，網紅麻醉護理師「賴青」透露一名自稱是遭砍傷醫護的同事傳來訊息，對方在訊息中還原了當天現場狀況，讓賴青心疼不已直喊「希望大家多一點尊重、同理」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，其中1位右手韌帶斷裂，雙和醫院也發表聲明感謝大家關心，有關受傷的3位護理師中，有2位的傷勢較嚴重，院方已緊急進行手術，目前住院休養中，但護理師心理受到很大的創傷，院方正積極進行關懷及心理治療；另針對本次醫療的暴力事件，嚴厲的譴責，也已依法辦理，請大家一起為全國醫護加油。此外，就連新北市場侯友宜也出面喊話，希望能夠加重其刑，讓醫護同仁能夠安心的在前線作戰。

對此，網紅麻醉護理師「賴青」就在instagram上表示「如果今天自己家人、親人無差別的被砍？是怎樣的心情呢？」隨後她透露一名自稱是遭砍傷醫護的同事傳來訊息，對方指出當天早上主護本在發放餐點，隨即發現確診者突然走出病房外，當下主護勸阻病人趕緊回到病房內，沒想到病人立馬拿出水果刀，朝主護的腹部、後腰和雙腳攻擊。第二名醫護見狀本想出手幫助，卻也被患者拿刀捅傷。最後第三名醫護立馬找尋他人求助，但仍不幸腹部也被劃傷。

▲一名自稱是遭確診者砍傷醫護的同事傳訊給賴青，還原了當天現場狀況。（圖／翻攝麻醉護理師賴青IG）
▲一名自稱是遭確診者砍傷醫護的同事傳訊給賴青，還原了當天現場狀況。（圖／翻攝麻醉護理師賴青IG）
由於當天早上七點根本沒什麼人上班，且在隔離病房求助相當困難，「我們只能一直逃，逃到某個病房，拿出手機跟護理長求救，再來報警，之後是警察制伏病人」。同事坦言，前兩名醫護深受重傷，地板也都是他們的血跡，其中一名醫護右手神經斷裂，雖然已經接回去，但要恢復以往只能靠後續的復健。

該名同事難過表示，他們每天必須戴N95口罩、穿隔離衣，脫下衣服全身都濕透，「每天都這麼告訴自己：我們的職業是救人，現今醫療量能已嚴重不足還被這樣對待....真的覺得難過又憤怒」，也希望這段訊息能透過賴青的力量，讓大家更正視這件事情。

收到訊息後，賴青也沉痛喊話「身為同業不知道能為她們做什麼，只好用自己微薄的影響力，把這則真實的私訊轉發，讓大家都明白，希望大家多一點尊重、同理，因為有一天你我都要進醫院，視病猶親的護理師才會在我們身邊，永續下去...好嗎？」

▲賴青心疼表示「希望大家多一點尊重、同理，因為有一天你我都要進醫院，視病猶親的護理師才會在我們身邊，永續下去...好嗎？」（圖／翻攝麻醉護理師賴青IG）
▲賴青心疼表示「希望大家多一點尊重、同理，因為有一天你我都要進醫院，視病猶親的護理師才會在我們身邊，永續下去...好嗎？」（圖／翻攝麻醉護理師賴青IG）
貼文一出後，至今已有超過4.2萬人按讚，不少網友也紛紛心疼留言，「看過新聞時很憤怒又很害怕，希望受傷的護理人員早日康復」、「杜絕醫療暴力！！！」、「心疼你們也謝謝你們」、「好令人傷心和氣憤」、「借轉發，這件事真的太太太太過分！也真的辛苦醫護人員了，都已經那麼盡心盡力在努力，卻遇到這種人，真的很生氣很心疼！」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀