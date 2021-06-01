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助高雄未列入紓困方案公會度難關　林智鴻首開視訊公聽會

▲林智鴻今天特別首開先例，邀集高市府相關單位以視訊會議方式，協商未列入紓困方案公會以協助度難關。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）
▲林智鴻今天特別首開先例，邀集高市府相關單位以視訊會議方式，協商未列入紓困方案公會以協助度難關。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-01 20:59:40

COVID-19疫情延燒，全國第三級警戒延長至6月14日，不少企業、商家及勞工都受影響。高雄市議員林智鴻今（1）日表示，目前中央紓困方案沒有納入補教業及兒童課後照顧班，且補教業多不符合申請高雄銀行紓困貸款等條件。他呼籲行政院應該把補教業納入紓困行列，以執業場所面積比例及房屋租賃契約當作基準，條列補貼方案。同時也要求高雄市政府教育局與高雄銀行合作，推出補教業專案紓困貸款，由教育局來補貼利息，從高雄做起，協助補教業渡過疫情難關。

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▲林智鴻今天特別首開先例以視訊的方式邀集高市府相關單位以視訊會議協商未列入紓困方案公會紓困方案以協助度難關。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）
▲林智鴻今天特別首開先例以視訊的方式邀集高市府相關單位以視訊會議協商未列入紓困方案公會紓困方案以協助度難關。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）
行政院訂定「紓困4.0方案」，陳其邁市長日前也宣布高雄市加碼政策，民間團體、機構都紛紛詢問相關紓困辦法與申請細節，其中包含大高雄補教暨履保協會、高雄市第一女子美容商業同業公會、高雄市兒童課後照顧協會等各產業陳情未能獲協助，盼爭取「高雄補教業專案貸款」、「美容美髮行業房屋租金補貼」等實質紓困方案。林智鴻今天特別首開先例以視訊的方式邀集高市府相關單位及各協會代表召開三方紓困視訊會議協商，他表示，為了配合中央第三級防疫警戒措施，遵守「室內不超過五人」之規定，協調會也以視訊的方式進行連線討論。

林智鴻表示，因為疫情影響，兒童課後照顧中心及補教業營運受到嚴重衝擊，林智鴻說，除了補教業紓困貸款，補教業的教師們也是受到影響的一群人，有些勞保納保在補習班，有些則納保在工會，未來紓困方案包括減班休息、充電再出發、安心上工等紓困措施都應該全數納入、加碼服務，加速解決補教界教師的困境。

有關美容美髮業者因停業所立即面臨到的生計問題，林智鴻指出，高市府經發局應密切掌握經濟部的紓困措施，並作為窗口主動協助業者，向中央爭取對美容美髮有關業者，提供如租金補貼的立即性協助，以撐住本市最基層的民生經濟。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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