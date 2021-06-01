助高雄未列入紓困方案公會度難關　林智鴻首開視訊公聽會

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行政院訂定「紓困4.0方案」，陳其邁市長日前也宣布高雄市加碼政策，民間團體、機構都紛紛詢問相關紓困辦法與申請細節，其中包含大高雄補教暨履保協會、高雄市第一女子美容商業同業公會、高雄市兒童課後照顧協會等各產業陳情未能獲協助，盼爭取「高雄補教業專案貸款」、「美容美髮行業房屋租金補貼」等實質紓困方案。林智鴻今天特別首開先例以視訊的方式邀集高市府相關單位及各協會代表召開三方紓困視訊會議協商，他表示，為了配合中央第三級防疫警戒措施，遵守「室內不超過五人」之規定，協調會也以視訊的方式進行連線討論。
林智鴻表示，因為疫情影響，兒童課後照顧中心及補教業營運受到嚴重衝擊，林智鴻說，除了補教業紓困貸款，補教業的教師們也是受到影響的一群人，有些勞保納保在補習班，有些則納保在工會，未來紓困方案包括減班休息、充電再出發、安心上工等紓困措施都應該全數納入、加碼服務，加速解決補教界教師的困境。
有關美容美髮業者因停業所立即面臨到的生計問題，林智鴻指出，高市府經發局應密切掌握經濟部的紓困措施，並作為窗口主動協助業者，向中央爭取對美容美髮有關業者，提供如租金補貼的立即性協助，以撐住本市最基層的民生經濟。
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